광주상의, '관리 체계 구축' 산업안전관리위원회 개최

광주상공회의소는 지역기업 산업현장의 안전 문화 확산·안전관리 체계구축 지원 강화를 위한 산업안전관리위원회 제2차 회의를 개최했다고 23일 밝혔다.
이날 상공회의소 회관 3층 회의실에서 열린 회의는 '이재명 정부의 산업안전 정책 방향 및 과제'라는 주제의 특별 강연회로 개최하고, 지역 산업현장의 안전 강화를 위한 논의의 장을 열었다.
회의에는 기아㈜오토랜드 광주, 삼성전자㈜광주사업장, 세방전지㈜ 등 지역기업의 안전관리 임원과 이부호 광주시 안전정책관, 이현철 광주고용청 산재예방지도과 팀장, 이동원 한국산업안전보건공단 광주광역본부장, 지역 대학 교수 등 20여명이 참석했다.
강사로 나선 광주대학교 건축학부 송창영 교수는 "산업안전은 기업이나 기관 단독의 노력만으로는 실현할 수 없으며, 기업·지자체·전문가·근로자 모두가 협력해야 지킬 수 있다"며 "최근 정부에서 노동안전 종합대책을 발표하고, 내년도 산업재해 예방을 위해 올해보다 4,700억원 가량 증액한 2조723억원의 예산을 편성하는 등 안전 강화에 대한 강력한 의지를 나타내고 있다"고 강조했다.
이어 "산업재해 예방, 노사 역할 및 책무 확립, 안전 인프라 확대, 중대재해 근절 위한 제재 강화 등 4대 축을 통해 산업재해 구조적 원인을 해소하기 위한 다양한 방안을 발표했다"며 "변화하는 정책 환경 속에서 지역 산업현장의 안전 수준을 한 단계 높이기 위해 다각적인 협력과 노력이 필요하다"고 밝혔다.
채화석 광주상의 상근부회장은 "강연이 산업안전 강화와 지역경제 성장 · 발전의 기초체력을 단단히 하는데 기여하는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 산업안전 관련 현안을 지속적으로 점검하고, 현장 의견이 정책에 반영할 수 있도록 위원회 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
