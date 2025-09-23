코스모스 꽃길 따라 구리로…구리 코스모스 축제 준비 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백경현 시장, 축제장의 관람객 동선 따라 시설 점검

시민 안전 최우선 준비

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 26일 개막하는 '2025 구리 코스모스 축제'를 앞두고, 지난 22일 오전 7시 행사장인 구리한강시민공원에서 사전 현장 점검했다고 23일 밝혔다.

백경현 구리시장이 오는 26일 개막하는 '2025 구리 코스모스 축제'를 앞두고 지난 22일 구리한강시민공원에서 사전 현장 점검을 실시하고 있다. 구리시 제공

AD

이번 점검에는 백경현 구리시장을 비롯해 부시장, 정책보좌관, 국장단, 관련 부서장과 협조 기관 관계자 등 40여 명이 함께 참여해 축제 준비 상황 전반을 점검했다.

점검단은 대규모 코스모스 꽃단지, 주 무대 및 부대 행사장, 체험·홍보부스 설치 구역, 주차장 진출입로 등 관람객의 동선을 따라 축제장을 세밀하게 확인하며, 관람객 안전을 최우선으로 한 보완 대책을 지시했다.

'코스모스 꽃길 따라 가을로, 구리로'를 주제로 열리는 이번 축제는 9월 26일부터 28일까지 3일간 개최된다. 축제에서는 유명 가수들의 공연을 비롯해 전통 민속놀이 '구리벌말다리밟기 체험', 코스모스 투어 기차, 전통시장이나 소상공인 부스 운영 등 다채로운 프로그램이 마련된다. 또한 3일장 스탬프 투어, 평생학습 축제, 맛 자랑 경연대회 등 지역과 함께하는 특별 행사도 준비돼 많은 방문객이 찾을 것으로 기대된다.





AD

백경현 구리시장은 "안전이 확보되어야 시민과 관광객 모두가 편안하게 축제를 즐길 수 있다"라며 "행사 종료까지 긴장의 끈을 놓지 않고 현장 안전 관리에 온 힘을 다해 '즐거운 변화, 더 행복한 구리시'를 실현하는 모범적인 축제가 될 수 있게 하겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>