EU, 인도네시아와 무역 협정 체결…"거의 모든 상품, 무관세"

협상 10년 만에…공급망 다각화 의도

인도네시아, 동남아 최대 경제국

96% 상품, 5년 내 관세 '0'으로



유럽연합(EU)과 인도네시아가 거의 모든 상품에 대한 관세를 철폐하는 포괄적 무역협정을 체결했다고 블룸버그통신이 23일(현지시간) 보도했다.

이번 협정은 10여년에 걸친 협상 끝에 체결된 것으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 공격적인 관세정책에 맞서 공급망을 다각화하기 위한 조치로 풀이된다.

마로시 셰프초비치 EU 무역 경제안보 집행위원은 블룸버그와 인터뷰에서 "인도네시아는 동남아시아 최대 경제국 중 하나로 베트남, 필리핀, 태국을 합친 것보다 더 큰 시장임에도 불구하고 지금까지의 교역 규모는 그에 미치지 못했다"며 "지금 엄청난 규모의 새로운 장을 열고있다"고 말했다.

셰프초비치 위원은 이날 인도네시아에서 포괄적경제동반자협정(CEPA)을 체결할 예정이다.

블룸버그에 따르면 이번 협정이 발효되면 전체 교역 상품의 약 96%에 대해 향후 5년 이내에 관세가 0%로 낮아진다. EU산 자동차에 부과되던 50% 관세는 5년 이내에 사라지고, 기계나 가전제품 등에 적용되던 30% 관세도 단시간 내에 0%로 인하될 전망이다. 아울러 인허가 등 각종 수출 규제가 철폐되고 농산물과 식품류 역시 무역협정의 혜택을 받을 것으로 예상된다.

이에 따라 EU의 대인도네시아 수출은 최소 30%, 약 30억 유로(약4조9360억원)가 증가할 것으로 전망된다. 다만 인도네시아의 니켈 수출 금지 조치는 유지된다.





셰프초비치 위원은 이번 협정으로 유럽 수출업체들이 약 6억유로(약 9900억원)의 관세를 절감할 수 있을 것이라고 밝혔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

