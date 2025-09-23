[취재석] 허명숙 논산시의원의 내로남불, 시민 신뢰를 저버리다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

논산시의회 전경

AD

지난 22일 충남 논산시의회 본회의장에서 '내로남불'의 전형을 보았다.

허명숙 의원(국민의힘·비례)이 서원 의원을 겨냥해 "의원의 갑질은 시민이 원하지 않는다"는 취지의 발언을 쏟아냈지만, 정작 그 자신이 지난해 동료 의원의 개인정보를 무단으로 요구하다 사법기관에서 처벌을 받고, 해당 부서 공무원까지 징계를 받은 사실은 애써 외면했다.

허 의원은 "시민의 혈세로 운영되는 의회가 정치적 목적을 위해 행정력을 낭비하는 것을 용납할 수 없다"고 목소리를 높였다. 하지만 시의원 신분을 앞세워 동료 의원이 지원 받은 보조금 내역을 빼내려 했던 과거 행위는 어떻게 설명할 것인가. 공무원에게 부담을 주고 징계까지 이어진 사건을 두고도, 그는 단 한마디의 반성이나 사과를 내놓지 않았다.

허 의원은 현재 시의회 윤리특별위원회 위원장을 맡고 있다. 그러나 스스로 윤리적 결함을 안고 있는 사람이 동료 의원들의 도덕성을 재단하고 징계 여부를 판단할 수 있을까. 윤리 특위의 위상이 의원 개인의 행태로 인해 심각하게 훼손되는 것은 아닌지 우려스럽다.

더욱이 허 의원이 비판한 사회복지협의회 사건 역시, 본지가 확보한 녹취록에는 백성현 시장과 시청 간부가 이사진 교체를 압박한 정황이 담겨 있다.

시의회가 이 문제를 외면하고 "외압은 없었다"는 결론을 내린 데 대해 시민들이 납득하지 못하는 이유다. 이는 특정 의원의 '갑질'이 아니라 권력과 행정의 유착 여부를 묻는 정당한 의정활동일 수 있다.





AD

지방의회는 감시와 견제라는 책무를 지닌 대의기관이다. 그러나 의원 스스로 도덕적 흠결을 인정하지 않고 동료 의원 비판에만 열을 올린다면, 의회의 신뢰는 더 빠른 속도로 무너질 것이다. 허 의원이 동료 의원을 비난하기에 앞서 스스로의 신뢰부터 회복해야 하는 이유다. 그렇지 않다면, '지방의회 폐지론'이라는 날카로운 질문을 더 이상 피할 수 없을 것이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>