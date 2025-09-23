코스피 3500선 눈앞…개인 매수세에 3490선 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피 지수가 사상 최고치를 넘어섰다. 개인 매수세에 힘입어 3500선을 눈앞에 두고 있다.

23일 오전 9시21분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.67% 오른 3490.69에 거래되고 있다. 장중 한 때 3949.49포인트까지 도달하며 역대 최고치를 경신하기도 했다.

코스피 지수가 장 초반 3490선을 돌파하며 장중 사상 최고치를 경신한 23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.9.23 강진형 기자

이날 코스피는 전 거래일 대비 20.81P(0.60%) 오른 3489.46에 개장해 상승폭을 넓히고 있다.

지수 상승은 개인이 주도하고 있다. 개인이 1036억원, 외국인이 50억원 순매수하고 있는 가운데 기관은 1133억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자, SK하이닉스, 두산에너빌리티가 1%대 강세다. LG에너지솔루션, 삼성전자우, 현대차는 강보합이다. 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, HD현대중공업, KB금융은 약보합이다.

업종별로는 전기장비가 3%대 강세다. 에너지장비 및 서비스, 광고, 건강관리기술, 전기유틸리티, 담배, 반도체와 반도체 장비 등이 강세다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.14% 오른 875.56을 가리킨다. 지수는 전장보다 2.82P(0.32%) 오른 877.18로 출발해 상승폭을 줄이고 있다.

코스닥 시장에서 개인은 526억원 순매수 중이고, 외국인은 367억원, 기관은 101억원 순매도 중이다.

시가총액 상위종목에서는 리가켐바이오가 5%대, 펩트론이 4%대, 코오롱티슈진이 2%대, 에이비엘바이오가 1%대 강세다. 리노공업, 삼천당제약, 레인보우로보틱스, 에코프로비엠은 강보합권, 에코프로, 휴젤은 약보합권이다. HLB, 케어젠은 1%대, 알테오젠은 2%대, 파마리서치는 3%대 약세다.





한지영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 엔비디아, 애플 강세에 힘입어 반도체 등 국내 IT 관련주를 중심으로 상승 출발할 것"이라면서 "반도체주는 최근 폭등 랠리에 따른 차익실현 물량이 중간중간 출현할 수 있음을 염두에 둘 필요가 있다"고 당부했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

