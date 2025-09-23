삼성전자, 냉장고·오븐 맞춤 ‘가전 가구장 리폼 서비스’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전문 협력업체 시공·사후관리까지 원스톱 지원

친환경 자재·옵션 다양화…최대 5년 무상 사후서비스

삼성전자가 가전 설치와 인테리어를 결합한 '가전 가구장 리폼 서비스'를 23일부터 시작한다. 냉장고와 김치냉장고 등 맞춤 가구장이 필요한 제품을 구매한 고객을 대상으로 제공된다.

삼성 로지텍과 협력하는 전문 시공 업체가 기존 가구장 철거부터 설치, 사후 관리까지 원스톱으로 진행한다. 제품 이해도가 높은 전담팀이 평균 7일 이내 작업을 마치며, 설치 후 1년 무상 보증과 상부장 처짐 현상에 대해 최대 5년 무상 사후서비스를 지원한다.

삼성전자는 23일부터 가구장 리폼부터 제품 설치, 사후 관리까지 원스톱으로 제공하는 '가전 가구장 리폼 서비스'를 시작한다. 삼성전자.

서비스는 '기본형', '수납형', '홈바형' 등 선택 옵션을 갖췄다. 시공되는 가구장은 친환경 EO(유해물질 방출 저감) 등급 자재를 적용한다. 모든 과정은 추가 비용 없는 표준 단가제로 운영되며, 상담과 사전 실측은 무료다.

상담과 시공, 사후 관리 전 과정은 전담 콜센터를 통해 이뤄진다. 서비스 대상 품목은 냉장고, 식기세척기, 전자레인지, 오븐이며 앞으로 세탁건조기, 로봇청소기 등으로 확대할 예정이다.





정세환 삼성전자 한국총괄 상무는 "제품 구매부터 설치와 사후 관리까지 아우르는 통합 서비스로 고객 편의성과 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

