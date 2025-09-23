한화파워시스템-삼성중공업, FLNG 핵심장비 국산화 손잡았다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맞춤형 기어식 컴팬더 공동개발 협약 체결

2026년 기본설계 완료…공급망 안정 기대

전량 수입 의존했던 액화 장비 국산화 전환

한화파워시스템과 삼성중공업이 부유식 액화천연가스 설비(FLNG)의 핵심 장비인 '기어식 컴팬더' 국산화 개발에 나섰다. 해외 기술 의존도가 높던 액화장비 분야에서 국내 기업들이 손잡고 자립을 추진하는 것이다.

한화파워시스템은 삼성중공업과 액화공정시스템 '센스(SENSE)' 전용 액화 장비인 '기어식 컴팬더' 공동개발 협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 삼성중공업의 SENSE는 2017년 자사 개발한 FLNG 전용 액화 공정시스템이다. 여기에 한화파워시스템의 대형 컴팬더 제작·운영 역량을 결합한다. 양사는 기술 자립과 원가 경쟁력 강화, 나아가 국산화 성과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한화파워시스템은 삼성중공업과 액화공정시스템 '센스(SENSE)' 전용 액화 장비인 '기어식 컴팬더' 공동개발 협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 사진은 개발 중인 컴팬더 모습으로, 개발 후 모습은 달라질 수 있다. 한화파워시스템

FLNG는 '바다 위의 초대형 해양 플랜트'로 불리며, 해상에서 천연가스를 직접 액화·저장·하역하는 전 과정을 수행한다. 이번에 개발하는 기어식 컴팬더는 압축부(Compressor)와 팽창부(Expander)를 하나로 통합해 냉동 사이클 효율을 크게 높일 수 있는 핵심 장비다. 압축부는 가스를 고압으로 압축하고, 팽창부는 냉각과 동시에 동력을 생산하는 역할을 한다.

양사는 이번 협약을 통해 국내 최초로 FLNG 핵심 액화장비 국산화에 나선다. 2026년 초까지 기본 설계를 마치고 기술 내재화를 추진하며, ▲전기모터 기반 동력으로 범용성 확대 ▲회전기 장비 수 감축 및 모듈 경량화 ▲납기 최적화 등을 달성한다는 계획이다. 향후 제작 및 글로벌 프로젝트 참여로 해외 시장 진출도 모색할 예정이다.

임창우 한화파워시스템 장비개발센터장(CTO)은 "전량 해외 의존에 머물렀던 FLNG 액화장비 국산화를 통해 공급망 안정성과 비용 절감을 동시에 달성하겠다"며 "국내 산업 경쟁력 강화를 위해 협업을 확대해 나가겠다"고 말했다.





민준호 삼성중공업 해양엔지니어링팀 상무는 "이번 프로젝트는 한국 조선산업이 친환경 에너지 시장에서 독자적 기술력을 확보하는 전환점"이라며 "국산화 성공을 기반으로 해양플랜트 시장에서 경쟁 우위를 확보할 것"이라고 했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

