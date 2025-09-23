문체부 25일부터 공연·전시 할인권 173만장 푼다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공연 1만원·전시 3000원 할인

매주 목요일 오후 2시 발행

다음주 수요일 자정까지 사용해야

문화체육관광부가 국민의 문화 향유 기회를 확대하고 문화 소비를 촉진하기 위해 오는 25일 오후 2시부터 공연 1만원 할인권 약 36만장, 전시 3000원 할인권 약 137만 장을 배포한다.

문체부는 22일 공연·전시 할인권 배포 계획을 공개하며 할인권은 오는 12월31일까지 관람 예정인 공연·전시에 적용할 수 있다고 밝혔다.

문체부는 지난달 8일부터 2025년 2차 추가경정예산 100억원을 활용해 공연 할인권 50만장, 전시 할인권 160만장을 배포했다. 이 중 사용되지 않은 할인권 물량을 활용해 오는 25일부터 2차 배포에 나선다.

연합뉴스

AD

문체부는 1차 배포 당시 6주였던 사용 유효기간을 1주일로 줄였다고 밝혔다. 1차 발행 때 사용기간이 6주로 길다 보니 발급만 받고 기간 내 사용하지 않는 비율이 높았다며 실사용률을 높이기 위해 사용 유효기간을 줄였다고 설명했다.

2차 배포분 할인권은 오는 25일부터 12월3일까지 매주 목요일 오후 2시에 발급된다. 발급받은 할인권은 발급받은 다음주 수요일 자정까지 사용해야 한다. 1주일 사용 유효기간 내에 소진되지 않은 할인권은 매주 목요일마다 재발행될 예정이다.

할인권을 발급하는 예매처는 네이버예약, 놀티켓, 멜론티켓, 클립서비스, 타임티켓, 티켓링크, 예스(YES)24 7개사다. 이 중 네이버예약만 10월2일부터 할인권을 발급한다.

예매처별로 공연 1만원, 전시 3000원 할인권이 각각 매주 인당 2매씩 발급된다. 결제 1건당 할인권 1매가 적용되며 결제 금액 공연은 최소 1만5000원, 전시 5000원 이상이어야 한다. 다만 총결제금액 기준으로 할인이 적용되므로, 공연 가격이 1만5000원 이하이더라도 여러 장 구매해 총결제금액이 최소 결제 금액 이상이면 할인권을 사용할 수 있다. 1만원짜리 공연의 경우 2장을 구매하면 할인권 1만원을 적용해 1만원만 결제하면 되는 셈이다.

할인 적용 대상 공연 분야는 연극, 뮤지컬, 서양음악(클래식), 한국음악(국악), 무용, 복합 등이며 대중음악과 대중무용은 제외된다. 전시의 경우 전국 국공립·사립 등의 미술관 등 다양한 전시공간에서 진행되는 시각예술분야 전시와 아트페어, 비엔날레에 적용할 수 있으며, 산업 박람회 등은 제외된다.

네이버예약, 클립서비스, 타임티켓, 티켓링크 4개 예매처에서는 비수도권에서 개최되는 공연·전시에만 사용할 수 있는 비수도권 전용 할인권을 예매처별 매주 인당 2매씩 추가로 발급한다. 비수도권 전용 할인권은 할인 혜택이 더 크다. 1매당 공연 1만5000원, 전시 5000원을 할인받을 수 있다. 할인권 적용 가능 결제액은 공연 2만2000원, 전시 7000원 이상이다.

문체부와 예술경영지원센터는 국민들이 온라인 예매처 이용에 불편함을 겪지 않도록 종합 안내 창구를 운영한다.





AD

문체부 정책 담당자는 "국민이 더 자주, 더 가까이 문화생활을 즐길 수 있도록 공연·전시 할인권에 다양한 혜택을 추가했다"며 "이번 할인권을 적극 활용해 더욱 많은 국민들이 일상에서 공연과 전시를 즐길 수 있기를 바란다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>