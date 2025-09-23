뉴욕서 李대통령 만난 블랙록 회장 "한국을 아태 'AI 수도'로"…MOU 체결 (종합)

유엔총회 참석 계기 뉴욕 방문 첫날, 래리 핑크 블랙록 회장 접견

과기정통부·블랙록, TF 구성해 투자포트폴리오·실행계획 단계적 수립하기로

핑크 회장 "韓증시 사상 최고치, 정치·경제 상황이 빠르게 안정"…수조·수십조 투자 전망

유엔(UN) 총회 참석을 계기로 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 래리 핑크 세계경제포럼의장 겸 블랙록 회장을 만나 인공지능(AI)·에너지 전환에 대해 논의하고 한국을 아시아·태평양 지역 'AI 수도'로 만드는 데 적극적으로 협력하기로 했다. 이에 우리 정부는 블랙록 측과 양해각서(MOU)를 체결하고 태스크포스(TF)를 구성해 투자 포트폴리오와 실행계획을 단계적으로 수립하기로 했다.

이날 접견에서 핑크 회장은 "한국을 아시아·태평양 지역의 AI 수도가 될 수 있도록 자금을 연계해 적극적으로 협력하겠다"고 했다고 하정우 대통령실 AI미래기획수석이 브리핑을 통해 밝혔다. 이에 이 대통령은 한국을 아시아·태평양 지역 AI 수도로 만드는 일에 협력하게 된 점에 환영의 뜻을 나타내면서 실질적인 성과를 만들어가자고 했다. 또 핑크 회장을 한국에 초대했다.

블랙록은 자산운용 규모(AUM)가 12조 5000억 달러(약 1경 7000조 원)에 달하는 세계 최대 자산운용사로 마이크로소프트(MS), 엔비디아, xAI 등과 함께 'AI 인프라 파트너십(AIP)'을 구성해 글로벌 차원의 AI·재생에너지 인프라 투자에 앞장서고 있다.

이날 과학기술정보통신부와 블랙록 측은 AI 산업의 글로벌 협력을 위한 MOU도 체결했다. MOU에는 국내 AI와 재생에너지 관련 인프라 협력을 논의하고 향후 AI 수요에 대응하기 위한 통합 접근법을 공동으로 모색한다는 내용이 포함됐다. 또한 한국 내 '아시아·태평양 AI 허브'를 구축하는 한편 재생에너지 기반의 AI 데이터 센터를 한국에 설치하자는 내용도 담았다.

이에 따라 가까운 시일 안에 적어도 수조원 단위의 '파일럿(시범) 투자'가 일어날 전망이다. 우선 한국 정부와 블랙록 사이의 태스크포스(TF)가 바로 결성되면 실행계획을 논의한 뒤 실제 투자 규모를 발표할 수 있을 것으로 보인다. 투자를 위해 조성하는 펀드에는 국내 기업의 참여도 열어놓기로 했다.

하 수석은 "(이번 MOU에는) 앞으로 5년 동안 아태 지역 AI 재생에너지 전환에 필요한 대규모 투자를 공동으로 준비하는 내용도 명시됐다"면서 "이번 논의를 바탕으로 한국을 아시아·태평양 지역에서 글로벌 자본과 기업들이 신뢰할 수 있는 거점 국가로 자리매김하게 할 계획"이라고 설명했다.

그러면서 하 수석은 "AI 데이터센터 구축에 필요한 반도체, 배터리, 통신, 보안, 냉각 기술에 더해, 재생에너지 발전과 저장 장치, 송배전망까지 결합해 국내 기업 전체가 참여할 수 있는 초대형 통합 프로젝트를 추진하고 이를 통해 국가 전반의 산업 생태계를 활성화하는 동시에 국내 기업들이 해외 시장에서 경쟁력을 갖게 하는 계기를 만들고자 한다"고 덧붙였다.

세계 최대 자산운용사가 AI·재생에너지 분야에서 한국과 직접 협력하기로 한 만큼 신뢰할 만한 투자처로 인정받았다는 의미도 있다고 했다. 하 수석은 "정부는 세계 최대 자산운용사와의 공식적인 협력 파트너십을 통해 데이터센터, 재생에너지, 전력망 등 핵심 분야의 성장 기회를 열고, 한국 시장이 국제 금융 생태계 안에서 신뢰할 만한 투자처로 인정받아 향후 더 다양한 글로벌 자본 유치를 추진할 계획"이라며 그의 일환으로 오는 25일 글로벌 투자자들의 높은 관심을 모으기 위한 '대한민국 투자 서밋' 행사를 개최할 예정이라고 밝혔다.

이날 핑크 회장은 AI·재생에너지 협력 논의 외에 이 대통령의 리더십으로 한국 증시가 사상 최고치 경신하는 등 정치·경제 상황이 빠르게 안정되고 있다면서 앞으로 한국의 경제발전을 기대한다고도 했다고 하 수석은 전했다. 이날 접견에는 핑크 회장을 포함해 블랙록 자회사 글로벌인프라파트너십(GIP)의 아데바요 오군레시 회장 그리고 김용 전 세계은행(WB) 총재가 참석했다.





한편 이 대통령은 23일(현지시간)부터 개최되는 유엔 총회와 안전보장이사회 공개토의에서도 AI·에너지·인구 등의 현안에 대한 글로벌 협력의 필요성과 대한민국의 적극적 역할에 대해 강조할 계획이다. 또 올해가 유엔이 선포한 '양자과학의 해'인 만큼 배경훈 과기정통부 장관과 하 수석은 IBM 양자연구센터를 방문해 양자 분야에서의 한미 협력 방안도 논의할 계획이다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

