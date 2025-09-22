연천군, 2025년 정책실명제 심의위원회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 연천군은 지난 19일 연천군청 상황실에서 류호국 부군수 주재로 각 심의위원과 부서장들이 참석한 가운데 '2025년 연천군 정책실명제 심의위원회'를 개최했다고 22일 밝혔다.

연천군이 지난 19일 연천군청 상황실에서 류호국 부군수 주재로 각 심의위원과 부서장들이 참석한 가운데 '2025년 연천군 정책실명제 심의위원회'를 개최하고 있다. 연천군 제공

'정책실명제'란 정책의 투명성과 책임성을 높이기 위해 주요 정책에 참여하는 관련자의 실명과 의견 등을 기록·관리하고 관련 자료 등을 공개하는 제도이다.

이번 심의회에서는 「연천군 정책실명제 운영 조례」에 따라 정책실명제 중점관리 대상 사업의 기준이 되는 군정 주요 사업 11건과 대규모 예산 사업 89건, 법령 등 개폐 3건, 연구·용역 2건 등 총 105건의 사업에 대해 심도있는 논의를 통해 최종 정책실명제 중점관리 대상 사업을 선정했으며,

올해는 △전곡읍 다목적체육관 건립사업 △신서 경기 더드림 재생사업 △동서 지질공원 네트워크 조성사업 △태풍전망대 안보관광 인프라 구축사업 등이 선정됐다.





정책실명제 심의위원회 위원장 류호국 부군수는 "주요 정책의 수립과 추진과정, 결과까지 상세히 기록하고 관리함으로써 투명성과 책임성을 높여 행정의 신뢰도를 높여나갈 계획"이라고 밝혔으며, 최종 선정된 105건의 사업내역서는 추후 군청 홈페이지 게시판에 공개될 예정이다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

