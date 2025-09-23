기록 경신, 대장주가 이끈다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피, 또 장중 사상 최고치 경신

코스닥도 연고점 경신

삼성전자, 52주 신고가 기록…8만원대 안착

알테오젠, 사상 최고가 경신…50만원 돌파

코스피는 사상 최고치를, 코스닥은 연고점을 각각 경신한 가운데 각 시장의 대장주들이 큰 폭으로 오르면서 지수의 기록 경신을 이끌고 있다.

23일 한국거래소에 따르면 전일 코스피는 23.41포인트(0.68%) 오른 3468.65에 마감했다. 장중 3482.25포인트까지 오르며 사상 최고치를 다시 썼다. 코스닥은 11.25포인트(1.30%) 오른 874.36에 마감하며 연고점을 경신했다.

대장주들의 강세가 돋보이며 지수의 기록 경신을 이끌었다. 이날 삼성전자는 4.77% 오른 8만3500원에 장을 마치며 8만원대에 안착했다. 장중 8만4000원까지 오르면서 52주 신고가를 기록했다. 알테오젠은 7.30% 오른 50만7000원에 마감했다. 장중 52만9000원까지 뛰어오르며 사상 최고치를 경신했다.

유가증권시장 대장주인 삼성전자의 비중은 17.31%에 달하고 코스닥 대장주인 알테오젠의 비중은 5.88%에 달한다.

이달 외국인은 삼성전자를 4조892억원 순매수하며 가장 많이 담았고 기관은 1조9321억원 사들이며 역시 가장 많이 순매수했다.

긍정적인 전망에 큰손들의 매수세가 지속적으로 유입되는 것으로 보인다. 모건스탠리는 최근 보고서를 통해 메모리 산업 전반에 대한 전망을 상향 조정했다. 삼성전자에 대해서는 '최선호주(Top Pick)' 의견을 유지하고 목표주가를 기존 8만6000원에서 9만6000원으로 올렸다.

고대역폭메모리(HBM) 공급 기대감도 커지고 있다. 김동원 KB증권 연구원은 "최근 삼성전자는 엔비디아로부터 HBM3E 12단 제품의 품질 테스트를 통과해 구매 주문을 받은 것으로 전해졌다"면서 "이는 2024년 2월 삼성전자가 HBM3E 12단 개발을 완료한 지 18개월 만에 이뤄진 성과로, 4세대(1a) D램 재설계를 통해 성능 개선을 구현했기 때문"이라고 설명했다. 이어 "2026년 엔비디아 '루빈'에 탑재될 HBM4에서는 삼성전자가 경쟁사보다 유리한 입지를 구축할 것으로 예상되며 특히 삼성전자는 엔비디아 HBM4 성능 상향의 직접적 수혜가 기대된다"고 덧붙였다.

알테오젠은 미국 식품의약국(FDA) 품목 허가 소식이 주가 강세로 이어졌다. 알테오젠은 지난 21일 자사 기술이 적용된 미국 머크(MSD)의 면역항암제 피하주사(SC) 제형 '키트루다 큐렉스'가 FDA로부터 품목 허가를 획득했다고 밝혔다. 키트루다 큐렉스에 적용된 베라히알루로니다제 알파(ALT-B4)는 알테오젠이 개발하고 제조한 제품으로, 인간 히알루로니다제를 활용해 IV 제형의 바이오의약품을 SC 제형으로 전환할 수 있다. 키트루다 큐렉스 판매가 활성화되면 알테오젠은 연간 1조원 이상 로열티 수입을 올릴 것으로 전망된다.





이번 FDA 승인으로 신규 계약도 이어질 것이란 전망이 나온다. 김선아 하나증권 연구원은 "이번 FDA 승인으로 신규 기술이전도 가까운 시일로 다가온 듯하다"면서 "미국, 유럽 시장에서의 승인 획득은 계약 체결을 앞두고 있는 신규 파트너사가 확신을 얻는 데 일조할 것"이라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

