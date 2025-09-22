세라젬, 세계 3대 디자인 어워드 미국 IDEA서 3관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

마스터 V9·파우제 M8 Fit·셀트론 순환 체어

세라젬은 자사 제품 3개가 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 '미국 IDEA(International Design Excellence Awards) 2025'에서 본상을 받았다고 22일 밝혔다.

미국 IDEA 2025에서 본상을 수상한 세라젬의 ‘셀트론 순환체어’. 세라젬

이번에 수상한 세라젬 제품은 척추 관리 의료기기인 '마스터 V9', 휴식가전 안마의자 '파우제 M8 Fit', 혈액순환 관리 기기 '셀트론 순환 체어' 등 총 3개다. IDEA는 미국 산업디자이너 협회가 주관하는 시상식으로 독일 iF 디자인 어워드, 레드닷 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다.

세라젬의 척추 관리 의료기기 마스터 V9는 미니멀하고 세련된 디자인으로 다양한 인테리어와 조화를 이뤘다는 평가를 받았다. 휴식가전 안마의자 파우제 M8 Fit은 업계 최초로 외부의 양날개 표면을 교체할 수 있는 서비스를 도입해 사용자가 12가지 스타일 중 취향에 맞는 디자인을 선택하고 공간 분위기나 라이프스타일에 맞춰 연출할 수 있다는 점이 차별화 요소로 평가됐다. 셀트론 순환 체어는 고령층도 무리 없이 사용할 수 있도록 한 사용자 중심 설계와 가구형 디자인이 높은 평가를 받았다.





세라젬 관계자는 "이번 IDEA 2025에서의 3관왕은 세라젬의 디자인 혁신성이 세계적으로 다시 한번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 헬스케어 본연의 기능과 인테리어적 가치를 아우르는 제품을 지속해서 선보여 디자인 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.





