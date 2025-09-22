세계적 거장 바스키아 작품 230여점 첫 韓 전시..."보험가액만 1조4000억원"

230여점 작품 공개, 한국 최초 공개작 多

보험가액 1조4000억원, 9개국서 작품 모아

DDP 뮤지엄서 내년 1월31일까지

그라피티를 예술로 승화한 현대미술의 거장 장 미셸 바스키아(1960~1988)의 작품들이 보험가액만 약 1조4000억원에 달하는 초대형 전시로 한국을 찾았다. 특별전 '장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들'은 총 11개 섹션으로, 총 9개국에서 수집한 회화와 드로잉 70여점을 포함해 바스키아의 노트북 페이지 155장 등 총 230여점의 작품을 선보인다. 대다수 작품은 이번 전시를 통해 처음으로 한국에 소개된다.

22일 동대문디자인플라자(DDP) 서울 화상 온(ON) 스튜디오에서 '장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들'의 기자간담회가 개최됐다. 오른쪽 맨 끝부터 이지윤 예술감독, 디터 부흐하르트 (Dieter Buchhart) 큐레이터, 안나 카리나 호프바우어 (Anna Karina Hofbauer). 서믿음 기자

장 미셸 바스키야는 1960년 뉴욕 브루클린에서 푸에르토리코·아이티 출신의 부모 슬하에서 태어났다. 여덞 살 때부터 가족의 갈등과 개인적 혼란을 예술로 표현했고, 거리에서 정치적이면서도 시적인 그라피티를 선보여 주목받았다. 1981년 '뉴욕/뉴웨이브' 전시로 순수 미술 작가로 데뷔했고, 22세의 나이에 휘트니 비엔날레 최연소 작가로 참여하면서 미술계에 이름을 크게 알렸다. 27세(1988)라는 젊은 나이에 세상을 떠났지만, 8년간 남긴 작품은 기호와 역사·인종·정체성·언어를 아우른 걸작으로 평가받는다. 2017년 뉴욕 소더비 경매에서 바스키아의 1982년 작 '무제'가 1502억원에 판매되는 등 앤디 워홀을 넘어 세계에서 가장 영향력 있는 현대미술가로 평가받고 있다.

이번 전시는 인간의 보편적인 소통의 언어를 시각적으로 탐구한 바스키아가 '기호와 상징'을 구현한 여정을 깊게 탐구한다. 인생 초년부터 숨을 거두기 직전까지 8년간 남긴 70여점의 회화와 드로잉, 직접 기록한 작가 노트 8권(153쪽)을 아시아 최초로 공개한다. 이번 전시를 총괄 기획한 이지윤 숨 프로젝트 감독은 22일 오전 열린 기자간담회에서 "장 미셸 바스키아는 짧지만 강렬한 생애를 살았다. 그는 8년의 작품 활동기간 동안 독창적인 언어와 상징을 구축하며, 인종과 정체성, 권력 등과 같은 근본적인 질문을 작품 속에 담아냈다"고 말했다.

장 미셸 바스키야의 'Flesh and Spirit'(1982~1983). 서믿음 기자

이어 이번 전시를 공동 기획한 디터 부흐하르트 큐레이터와 안나 카리나 호프바우어 큐레이터는 바스키아의 대작 'Flesh and Spirit'(1982~1983)를 주목할 작품으로 추천했다. 4개의 큰 화면과 12개의 패널로 이뤄진 해당 작품은 '육체'와 '정신'을 중심으로 해부학적 도상과 아프리카의 영적 상징을 병치해 삶과 죽음, 과학과 신앙의 경계를 탐구한다.

바스키아는 1968년 5월, 당시 7살의 나이로 팔이 부러지고 비장이 파열되는 교통사고를 당해 큰 수술을 받았다. 어머니 마틸다가 '그레이 해부학'이란 책을 선물했는데, 이는 바스키아의 예술 세계에 큰 영향을 끼쳤다. 바스키아 작품들에선 해부학적 설명과 단어, 드로잉이 반복 등장하며, 이는 정체성과 죽음, 취약성에 대한 탐구로 이어졌다.

장 미셸 바스키야의 'Exu'(1988). 서믿음 기자

영적 자화상인 'Exu'(1988)는 바스키아가 생애 마지막으로 남긴 작품으로. 요루바 신화에 등장하는 경계의 신인 '에슈(Exu)'를 통해 죽음에 대한 직감과 정체성의 문제를 동시에 드러낸다. 바닥에 놓인 담배는 신에게 바치는 재물인 동시에 담배 농장에 동원된 노예 착취를 암시하며, 오른쪽에 적힌 'TOBACCO VICE'는 그런 착취의 부도덕성을 지적한다.





이번 전시에서는 우리나라의 울주 대곡리 반구대 암각화, 훈민정음 해례본, 추사 김정희의 후기 서체, 백남준의 비디오 아트 작품 등도 함께 전시된다. 이지윤 감독은 "바스키아가 추구한 보편적 언어와 상징성을 한국 문화에서 발견함으로써, 동서양의 미학이 교차하는 새로운 해석의 장을 마련하고자 했다"고 설명했다. 전시는 내년 1월31일까지 이어진다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

