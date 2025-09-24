"AI로 난치암·치매 치료해야 하는데 데이터가 부족해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI 데이터기반 바이오 선도기술개발사업 성과교류회 열려



19일 열린 'AI 데이터기반 바이오 선도기술개발사업 성과교류회' 종합토론회에서 참석자들이 발언하고 있다. 백종민 테크스페셜리스트

우리나라가 보유한 정확하고 방대한 의료 데이터 확보에 대한 어려움이 풀리지 않으면 인공지능(AI) 기반한 바이오 연구의 성과 확산은 물론, 후속 2단계 사업도 위기에 직면할 수 있다는 지적이 나왔다.

23일 과기정통부에 따르면 지난19일 서울 강남구 노보텔앰배서더 호텔에서 열린 'AI 데이터기반 바이오 선도기술개발사업 성과교류회'의 종합 토론 참석자들은 이번 사업의 중요성과 그간의 성과를 높게 평가하면서도, 진정한 성과를 내기 위한 걸림돌을 해결해야 한다고 강조했다.

이날 행사는 과학기술정보통신부가 2023년부터 추진해온 바이오·AI 융합 국가 연구개발사업의 성과를 공유하고 향후 과제를 논의하기 위해 마련됐다. 이 사업은 2027년까지 국민 건강과 직결된 4대 분야인 ▲난치암 ▲대사질환 ▲치매 ▲천연물 신약을 중심으로 데이터 수집·표준화·AI 모델 개발을 지원하는 것을 목표로 하고 있다.

토론에 나선 안상호 루닛 의료부문 총괄은 "우리나라에서 데이터 구하기가 제일 어렵다"고 직설적으로 말했다. 루닛은 '인공지능을 통한 암 정복을 목표로 하는 스타트업이다.

곽수현 서울대병원 교수는 "바이오 데이터 활용에 대한 오해가 많다. 위험하지 않다"며 "자료를 활용할 기회를 준 발주 부처에 감사하며 앞으로 더 많은 기회가 있기를 바란다"고 덧붙였다.

예정철 KAIST 교수는 "잘못된 법과 제도가 오히려 연구를 발목 잡고 있다"며 "과학자들끼리의 논의로 끝낼 게 아니라, 시스템적으로 어디서 문제가 발생하는지 공론화해야 한다"고 강조했다.

유한주 네이버클라우드 이사는 "AI로 자동화를 할 수 있고 파운데이션 모델의 역할은 거기에 있다"며 "범용 AI는 데이터가 고도화될수록 성능이 올라간다. 결국 하이브리드 접근이 필요하다"고 제안했다.

데이터가 마련돼도 활용을 잘 할 수 있어야 한다는 의견도 있었다. 안준용 고려대 교수는 "의대 교수도 자기 전공만 해왔고 AI는 잘 모른다. 이제는 스스로 공부해야 한다"고 조언했다.

토론 참가자들은 특히 이날 행사에 참석한 국가바이오위원회 등 관련 기관들이 현장의 고충을 정확히 파악해 제도 개선과 추가 사업 계획에 반영해야 한다고 목소리를 높였다. 데이터 확보와 법·제도의 불합리함을 해결하지 못한다면 사업 취지가 무색해지고, 후속 단계로 이어지기 어렵다는 경고다.

이준학 한국과학기술정보연구원(KISTI) 디지털바이오컴퓨팅연구단장은 "챗GPT 시대가 열릴 때 시작했던 사업이 1단계를 끝냈다. 특화 모델을 만든 뒤 거대언어모델(LL)로 확장하기 위한 노력을 지속해야 한다"고 강조했다.

이날 행사에서는 그동안의 연구 결과도 공유됐다. 연세대 김상욱 교수는 데이터활용과제 성과를, 곽수현 교수는 임상 데이터 기반 플랫폼을, 예정철 교수와 이도현 교수는 각각 치매 조기진단과 AI 기반 신약개발 과제를 소개했다. 암 재발 예측, 희귀질환 변이 탐지, 약물 반응 예측 모델이 개발되며 연구 속도와 정확성이 향상됐고, 기관 간 공동연구도 활성화됐다.

이도현 KAIST 교수가 19일 열린 'AI 데이터기반 바이오 선도기술개발사업 성과교류회'에서 발표하고 있다. 백종민 테크 스페셜리스트

AI 데이터기반 바이오 선도기술개발사업은 방대한 유전체와 임상, 의료영상 데이터를 인공지능과 결합해 정밀의학과 신약개발, 난치질환 치료를 앞당기겠다는 국가 연구개발 프로젝트다. 과기정통부가 2023년 신규 과제로 확정하면서 본격 추진됐다.

사업의 가장 큰 의미는 데이터 활용 혁신이다. 병원·연구기관·기업이 동일한 표준화 데이터셋을 공유하면서 연구 효율성이 높아졌고, 암 재발 예측·희귀질환 변이 탐지·약물 반응 예측 모델 등이 개발됐다. 데이터 전처리 기간이 단축되면서 연구자들이 더 빠르게 성과를 내는 기반도 마련됐다.





산업 생태계 강화 효과도 크다. 바이오 기업과 AI 기업이 협력할 수 있는 플랫폼으로 자리 잡으면서, 스타트업과 대형 병원이 연결되는 데이터 허브로 기능하고 있다. 기술 이전과 사업화 가능성을 키운 것도 눈에 띈다.





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

