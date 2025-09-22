산불 피해 극복 청송군, 다시 푸르고 활기 넘치기 위한 도약 집중

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘2026년도 군정 주요업무 보고회’ 개최

경북 청송군은 22일부터 24일까지 3일 동안 군청 소회의실에서 2026년도 군정 주요업무 보고회를 개최한다.

윤경희 군수의 주재로 개최되는 보고회는 민선 8기 군정 목표인 '하나 되는 청송, 그 이상의 도약!'을 실현하기 위해 추진해 온 지난 성과를 살펴보고, 산불 피해를 극복해 다시 푸르고, 활기 넘치는 청송군을 만드는 역점사업, 주요 사업, 공약사업의 추진계획과 향후 청송군에 미칠 실효성을 점검하기 위해 개최한다.

2026년도 주요 사업으로는 선진재배기술 개발·보급으로 대한민국 사과 주산지 명성 유지와 농업소득을 높이는 ▲황금사과 연구단지 운영 ▲청송사과 평면형 과원 조성 묘목비 지급 ▲이상기상 대응과 재해예방 재배기술 보급 ▲청송사과 스마트 하우스 재배를 추진하고, 관광 활성화와 청년인구 유입을 위한 ▲파천면 54홀 공공 파크골프장 조성 ▲청송 산림레포츠 휴양단지 조성사업 ▲청송백자 관광거점공간 조성사업 ▲경북형 이색숙박시설 조성사업 ▲진보면 공공임대주택 건립사업, 조속한 산불피해 복구로 지역에 활기를 불어넣는 ▲산불피해지역 마을기반 조성사업 ▲목계마을 문화복지 거점 조성사업 ▲청송읍·진보면 풍수해 생활권 종합정비사업 ▲청송 부곡 산불피해지역 특별재생사업 등이 있다.

윤 군수는 "산소카페 청송군의 푸른 모습을 되찾고 이전보다 더 안전하고 살기 좋은 곳으로 만들어 행복한 군민의 일상을 보장하기 위해 모든 역량을 집중하겠다"라고 말했다.





AD

청송군은 이번 보고회에서 도출된 성과를 부서별 업무추진세부계획에 반영하고, 산불피해 극복으로 '산소카페 청송군' 재창조 시대를 여는 기반으로 삼기 위해 주요 업무 추진현황을 부족함 없이 관리해 나갈 방침이다.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>