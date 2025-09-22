최용철 경기소방본부장 직무대리 22일 취임…"위기에 강한 경기소방 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도소방재난본부 직무대리에 최용철 전 전라남도소방본부장(소방감)이 22일 취임했다.

최용철 도 소방재난본부 직무대리는 이날 별도의 취임식 없이 현충탑을 찾아 순직 소방 공무원들을 추모하는 것으로 첫 일정을 시작했다. 이날 오후에는 안양 중앙시장을 찾아 추석을 앞두고 현장 안전 점검을 실시한다.

최용철 경기도소방재난본부 직무대리가 22일 취임 첫 일정으로 수원 현충탑을 찾아 헌화 분향하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

AD

최 직무대리는 충북 보은 출신으로 한국외국어대학교를 졸업한 뒤 1999년 소방 간부 후보 10기로 임용됐다. 의왕·광주소방서장, 청와대 국가안보실 행정관, 세종시 소방본부장, 소방청 대응총괄과장, 전남소방본부장 등 주요 보직을 거치며 현장과 정책을 두루 경험했다.

이어 미국 오클라호마주립대 석사과정과 데이븐포트대 응급구조사 과정을 수료하며 구조·구급 분야 전문성을 쌓았고, 조지아대 칼빈슨 정부연구소 객원 연구원으로 활동했다.

최 직무대리는 "도민에게는 '보통의 하루'를, 대원에게는 '자부심 있는 하루'를 지키는 것이 소방의 본질"이라며 "위기는 멀리 있지 않고 오늘의 빈틈에서 시작된다는 마음으로 꼼꼼하고 탄탄한 경기 소방을 만들겠다"고 취임 일성을 밝혔다.





AD

한편 김재병 도 소방재난본부장은 이날 명예퇴직했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>