카카오뱅크, 사내 기술 콘퍼런스 '코드러너 2025' 개최

비기술 직군까지 참여 확대…임직원 750여 명이 참여

▲AI ▲Tech ▲Debt Free(기술 부채 해소) 등 세 가지 주제에서 전사 기술 인사이트 공유



19일 수원컨벤션센터에서 열린 '코드러너 2025'에서 카카오뱅크 임직원들이 기념촬영을 하고있다. 카카오뱅크

카카오뱅크는 수원컨벤션센터에서 열린 사내 기술 콘퍼런스 '코드러너 2025(Kode Runner 2025, 코드러너)'가 성황리에 마쳤다고 22일 밝혔다.

'코드러너'는 카카오뱅크 구성원들이 한자리에 모여 최신 기술 경험과 지식을 공유하는 연례 사내 기술 콘퍼런스다. 올해는 기술 직군뿐만 아니라 비기술 직군까지 참여 대상을 확대하며 전사적인 기술 문화의 장으로 확장했다. 이날 행사는 사전 신청을 마친 임직원 750여 명이 참석해 역대 최대 규모로 열렸다.

이번 행사는 ▲AI ▲Tech ▲Debt Free(기술 부채 해소) 등 세 가지 주제로 나뉘어 총 12개의 발표가 진행됐다. 'AI' 세션에서는 서비스 개발과 적용 과정에서 AI를 활용한 경험을 공유했고, 'Tech' 세션은 코어뱅킹과 백엔드 등 금융 IT 분야의 주요 성과가 다뤄졌다. 'Debt Free' 세션에서는 불완전한 코드를 개선하고 개발 과정의 완결성을 높여 기술 부채를 해소한 사례가 발표됐다.

특히, 발표에서 AI 기반 검색 서비스 개발 과정, 계정계 DB 최적화, 클라우드 기반 인프라 자동화 전략 등 최신 기술을 활용한 실제 프로젝트에서 겪은 시행착오와 해결 과정이 구체적으로 공유돼 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

올해 코드러너는 개발 실습과 토론 등 참여형 프로그램을 더해 한층 풍성한 구성을 선보였다. '핸즈온' 세션에서는 'AI 에이전트 군집 코딩' 실습 등이 진행됐으며, 글로벌 AI 특허 동향을 다룬 특허 세미나도 열렸다. 단체 토론 세션에서는 "AI 시대, 카카오뱅크 개발자는 어떻게 일해야 할까"를 주제로 구성원들이 자유롭게 의견을 교환했다.

또한, 기술 리더 Q&A 프로그램 '리더 톡'과 서울대학교 엄성우 교수의 특별 강연 'AI 시대, 겸손한 어른 되기'가 이어져 행사에 소통과 인문학적 성찰을 더하며 콘퍼런스의 완성도를 높였다. 이 밖에도 Google, Microsoft, AWS 등 글로벌 파트너사가 참여한 AI 체험존이 운영돼 현장 분위기를 더욱 풍성하게 만들었다.

신재홍 카카오뱅크 CTO(최고기술책임자)는 기조연설에서 "기술 기반 은행으로서 금융의 안정성을 지키면서도 끊임없는 혁신을 이어가는 것이 우리의 과제"라며 "이번 행사를 통해 직무와 역할을 넘어 임직원 모두가 기술을 공유하는 경험을 쌓고 AI 시대 변화를 적극 수용하며 혁신을 가속하는 지휘자로 거듭나자"고 강조했다.

카카오뱅크는 사내 해커톤 '뱅커톤(BANKERTHON)', 상시 기술 세미나 '데브콘(DevCon)', 외부 기술연사 초청 네트워킹 세미나 '데브인바이트(DevInvite)' 등 다양한 행사를 통해 기술 역량 강화를 이어 왔다. 이에 더해 이번 '코드러너'의 성공적 개최로 사내 기술 문화를 한 단계 발전시키며 금융분야 기술 리더십을 공고히했다.





앞으로도 카카오뱅크는 임직원 모두가 함께 성장할 수 있는 다양한 기술 교류의 장을 마련해 혁신을 이어 나갈 계획이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

