무주군, 24일 '찾아가는 소비자 권익 증진' 행사

피해 예방교육·건강진단 등 진행

전북 무주군은 오는 24일 무주장애인노인종합복지관(실내)과 무주국민체육센터 주차장(실외)에서 '찾아가는 소비자권익증진 행사'를 연다고 22일 밝혔다.

무주군 청사 전경.무주군 제공

이날 행사는 지역주민들의 소비자 권익 보호와 피해 예방을 위해 현장에서 제공하는 생활밀착형 서비스로 무주군과 한국소비자원, 한국소비자중심기업협회, 전북특별자치도가 공동 주관한다.

한국자동차모빌리티산업협체 등 자동차 및 가전 기업을 비롯한 공정거래위원회 등 다양한 기관들의 협업으로 진행된다. 이날 행사에서는 지역주민의 소비자 보호 및 생활 안전 향상을 위한 다양한 지원 프로그램이 제공될 예정이다.

무주장애인노인종합복지관에서는 오전·오후 2회에 걸쳐 '소비자 피해 예방 교육'이 진행된다. 이 외에도 소비자 상담, 건강음료 제공 및 건강진단, 고령자 대상 장수 사진 촬영 등을 실시하며 소형가전(휴대폰, 밥솥 등) 무상점검 및 폐가전도 수거한다.

실외 행사장인 무주국민체육센터 주차장에서는 주요 자동차 기업에서 진행하는 무상점검 서비스도 받을 수 있다. 석유관리원에서는 자동차용 석유(휘발유·경유)의 진위를 가리는 검사도 진행한다.

또 안전한 생활환경 조성을 위해 취약계층이 주로 이용하는 다중이용시설의 대형가전 및 보일러 무상 방문 점검 서비스도 병행할 계획이다.

임채영 군 산업경제과장은 "군민들 생활에 직접적으로 도움 되는 행사가 될 것으로 기대한다"며 "그동안 미뤄뒀던 가전품이나 자동차 점검 서비스 꼭 받아보실 수 있도록 홍보에 최선을 다하는 한편, 행사 운영에도 내실을 기할 것이다"고 말했다.





한편, 무주군의 '찾아가는 소비자권익증진 행사'에 관한 내용은 무주군 누리집 공지사항을 참고하거나 군청 산업경제과 지역경제팀로 문의하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

