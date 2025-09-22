LG화학, 로봇 자동화 실험실 구축…국내 화학업계 중 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전과 업무효율 모두 챙기겠다는 방침

고온·고농도 실험 등 반복 작업 자동화

연구원은 창의적 연구개발에 집중케

LG화학이 국내 화학업계 최초로 로봇 자동화 실험실을 도입하며 연구개발 경쟁력 강화에 나섰다.

LG화학은 22일 대전 기술연구원 분석연구소에 '로봇 자동화 실험실(ASL·Autonomous Smart Lab)'을 구축했다고 밝혔다. 이번 시스템은 전기차 배터리 핵심 소재인 양극재 원료(리튬·니켈·코발트·망간 등)의 정밀 분석 과정에 로봇을 투입해 안전성과 효율성을 동시에 높인 것이 특징이다.

이 실험실에서는 연구원이 시료를 보관함에 넣으면 로봇이 출고·전처리·분석·폐기까지 전 과정을 자동 수행한다. 분석 데이터도 시스템에 즉시 입력돼 고객 요청에 대한 대응 속도가 향상될 것으로 기대된다. 회사는 특히 사람이 직접 처리하던 고온·고농도 산 처리 등 위험하고 반복적인 실험이 자동화되면서 안전 확보 효과가 있다고 분석했다.

또 근무 시간에 맞춰 진행되던 기존 방식과 달리 24시간 365일 실험이 가능한 무제한 연구 환경이 조성됐다. 이에 따라 연구원들은 신규 분석법 개발 등 고부가가치 업무에 집중할 수 있게 됐다.

LG화학은 이번 도입을 시작으로 서울 강서구 마곡 R&D캠퍼스에도 분석 자동화 실험실을 확대 구축하고, 중장기적으로는 인공지능(AI) 기반 데이터 해석을 결합한 'AX 융합 자동화 실험실'로 발전시킨다는 계획이다.





이종구 LG화학 최고기술책임자(CTO)는 "분석 자동화는 단순한 효율화가 아니라 연구원들이 창의적이고 전략적인 연구개발에 몰입할 수 있는 환경을 만드는 과정"이라며 "이를 통해 차세대 소재 경쟁력을 선도하고 시장 변화에도 능동적으로 대응하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

