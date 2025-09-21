전국에서 가장 저렴한 수도요금에 최고 품질까지…물 걱정 없는 도시의 비밀

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

t당 579원…전국 평균 796원보다 낮아

대청호 보유…실시간 수질 측정 시스템도

강원 강릉 지역의 물 부족 사태가 사회적 화두로 떠오른 가운데, 수도요금이 전국에서 가장 저렴한 지역은 대전인 것으로 나타났다. 수질 또한 전국 최고 등급을 유지하는 중이다.

21일 대전시 상수도사업본부는 환경부가 최근 공개한 '2023년 전국 지역별 수도요금 평균단가' 조사 결과 대전의 평균 수도요금이 t(㎥)당 579원으로 전국 평균(796원)보다 27% 낮은 것으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 전국 17개 광역 시·도 가운데 최저 수준이다. 반면 강원도는 t당 1068원으로 전국에서 가장 비쌌다.

이같은 배경에는 청정 상수원 대청호가 있다. 대청호는 국내 다목적댐 중 세 번째로 큰 14억9000만t의 저수량을 보유하고 있으며, 1981년 가동 이후 단 한 차례도 용수 부족을 겪지 않았다.

대청댐 방류 모습. 한국수자원공사 제공

대청댐 건설 당시 대전시는 건설비 일부(9%)와 유지관리비를 분담하는 조건으로 원수 사용료를 면제받았고, 이로 인해 현재 한국수자원공사 공급가(t당 53원)의 20% 수준인 t당 11원에 원수를 공급받고 있다. 대전 수돗물은 값싸면서도 품질 좋은 공급체계를 구축할 수 있었던 요인이다.

대전시는 수질 또한 전국 최고 등급인 BOD·TP 1a를 유지하고 있다. 상수원 수질 유지를 위해 수중 폭기시설, 인공식물섬, 인공습지 등을 조성해 조류 번식을 억제하고 실시간 수질 측정 시스템을 운영 중이다. 또한 법정 관리 항목(60개)을 상회하는 247개 항목 검사를 통해 미생물과 미량 오염물질 등을 관리한다.

또한 매년 300억원을 투입해 노후 상수관을 50㎞씩 교체하고 있으며, 2030년까지 총 1825억 원을 투자해 300㎞ 구간을 모두 교체할 계획이다. 여기에 오는 2028년까지 월평·신탄진 정수장에 총 60만t 규모의 고도정수처리시설을 추가 도입한다.





이종익 대전시 상수도사업본부장은 "대전은 전국에서 가장 저렴하면서도 최고 품질의 수돗물을 공급하고 있다"며 "앞으로도 시민이 믿고 마실 수 있는 수돗물을 안정적으로 제공하기 위해 관리 체계를 더욱 강화하겠다"고 전했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>