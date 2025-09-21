美 증시 랠리인데…소비자들은 지갑 닫는다

美 저소득·중산층 소비 줄여

미국 주식시장이 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하에 연일 강세를 이어가고 있지만, 경제 전반에 대한 불안감도 커지고 있다는 외신 보도가 나왔다.

20일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미국 국내총생산(GDP)의 70%를 차지하는 소비지출이 흔들리고 있다. 이 같은 경향은 물가 상승과 구매력 저하에 가장 크게 노출된 저소득층에서 두드러진다. 특히 노동시장의 냉각은 저소득층의 지출을 크게 위축시켰다. 코로나19 팬데믹 기간 급격하게 오른 임금의 상승 속도가 둔화하고 있는 것도 저소득층의 구매력을 떨어뜨리는 요인으로 꼽힌다.

이와 함께 주거비와 공공요금 상승도 저소득층의 가계에 부담을 주고 있다. 최하위 20% 계층은 소득의 약 40%를 주거비로 사용한다. 시장조사기관 써카너의 마셜 코언은 "주거비를 먼저 해결해야 다른 지출도 가능하다"며 주거비가 저소득층을 압박하고 있다고 설명했다.

또한 8월 소비자물가지수(CPI)에 따르면 휘발유와 전기요금은 전년 대비 각각 13.8%와 6.2% 상승했다. 8월 식료품 물가도 전월 대비 0.6% 상승하면서 2년 만에 최고치를 기록했다. 이와 함께 도널드 트럼프 행정부의 상호관세는 의류와 장난감, 가전제품, 가구 등 수입품의 가격을 올리고 있다.

일부 소비자들은 필수품 이외의 지출을 줄이는 방법을 선택했지만, 일부는 저축을 줄이고 빚을 내고 있다. 무디스 보고서에 따르면 저소득층의 저축은 팬데믹 이전보다 22% 하락했다. 중산층도 소비를 줄이는 모습이다. 저렴한 가격에 물건을 구입하기 위해 할인 소매업체를 방문하고, 큰 비용이 드는 지출은 과거보다 더 전략적으로 계획한다. 이 때문에 소득의 변화에 민감한 일반 소비자들이 접근할 수 있는 명품의 판매도 감소했다.

경기의 영향을 덜 받는 고소득층의 구매력은 큰 변화가 없지만, 미국 전체의 소비 지출 감소를 되돌리기에는 역부족이라는 지적이다. 무디스에 따르면 연 소득이 25만 달러(약 3억5000만 원) 이상인 상위 10%는 2분기 미국 전체 소비의 49.2%를 차지했다. 이는 2년 전 같은 기간의 45.8%에서 3.5%포인트 증가한 수치이지만, 소비자 전체의 지출 감소를 메우기에는 충분하지 않다는 분석이다.





미국의 업체들도 이 같은 상황을 반영해 올해 하반기 계획을 보수적으로 조정하고 있다. 식음료업체 펩시코와 소비재기업 킴벌리 클라크는 관세 부담과 소비 지출 감소 등을 이유로 실적 전망을 낮췄다. 미국의 식당체인 아이홉과 애플비즈, 치폴레, 스위트그린도 최근 실적 발표에서 고객들의 지출이 줄고 있다고 언급했다.

연합뉴스

