"내년 더 어렵다"…'車값 동결' 현대차, 관세 충격 속 여름 가격 인상 시사

호세 무뇨스 현대차 사장, 뉴욕 특파원 간담회

단기적으로 가격 인상 대신 수요·공급 최적화

내년 전 기간 관세 부담 현실화…"여름 신모델 출시 때 인상"

韓 25%·日 15% 車 관세…"한미 무역 합의 필요"

호세 무뇨스 현대차 사장이 미국의 자동차 관세 25%도 당장은 미국 내 차량 가격을 올리지 않겠다고 밝혔다. 단기적으로 가격 인상 대신 판매 확대와 수요 관리로 관세 충격을 흡수한다는 방침이다. 다만 내년부터는 관세 영향이 연간 전체로 확대되는 가운데 여름 신모델 출시 시점 가격 인상 가능성을 열어뒀다.

무뇨스 사장은 18일(현지시간) 뉴욕 맨해튼 '더 셰드'에서 열린 '2025 최고경영자(CEO) 인베스터 데이'를 마치고 가진 한국 특파원 간담회에서 "차량 가격은 관세가 아닌 수요와 공급이 결정한다"며 "지금 가격을 올리면 고객이 우리 제품을 구매하지 않고 매출·수익 손실로 이어질 수 있다"고 말했다.

그는 "관세는 비용과 연관이 있을 수 있지만 가격의 핵심은 수요와 공급"이라며 "현재는 수요·공급 최적화와 수요 창출을 위한 다양한 마케팅 활동에 집중하고 있다"고 설명했다. 특히 아마존 파트너십을 통해 브랜드 인지도가 크게 확대됐다고 소개했다.

동시에 내년 가격 인상 가능성도 언급했다. 무뇨스 사장은 "매년 여름 신모델을 출시하며 신기능을 추가하고 가격을 올리는 사이클이 있다"며 "디자인·품질·안전성 개선과 브랜드 활동으로 수요도 동시에 끌어올릴 것"이라고 밝혔다.

내년은 현대차 매출과 영업이익에 관세 영향이 12개월 내내 반영되는 첫해다. 그동안 미국은 한국산 자동차에 무관세를 적용했으나 올해 4월부터 25% 관세를 부과하고 있다. 현대차는 이런 여파를 반영해 올해 연결 부문 영업이익률 목표치를 종전 7~8%에서 6~7%로 1%포인트 낮췄다.

이승조 현대차 기획재경본부장(부사장)은 "관세 부과는 4월부터였고, 재고를 미리 확보해 올해 실제 영향을 받는 건 6~7개월"이라며 "내년에는 전기간 영향권에 들어가 더 어려운 상황이 예상된다. 내부 원가 절감과 효율화로 대응하겠지만 상황이 쉽지 않다"고 말했다. 그는 또 "올해는 환율이 우호적으로 작용했지만 내년은 불확실하다"고 덧붙였다.

특히 일본과의 관세 격차가 부담으로 떠올랐다. 미국은 지난 16일부터 일본산 자동차에 15%의 관세를 발효해 한일 자동차 기업 간 경쟁력 격차가 벌어지고 있다.

무뇨스 사장은 일본과의 관세 역전에 대해 "우리는 25% 관세를 맞고 일본은 낮은 관세로 우위에 있지만 포기할 수는 없다"며 "더 좋은 제품·기술·품질·공급망을 구축하고 매출을 높이는 것이 해답"이라고 설명했다. 그러면서도 "정부 간 협의가 잘 이뤄져 우리에게 유리한 결과가 나오길 희망한다"고 조속한 무역 합의 필요성을 강조했다.

관세 리스크 대응을 위해 현대차는 미국 현지 생산 비중을 현재 40%에서 2030년까지 80%로 높일 계획이다.

무뇨스 사장은 미국 현지 생산 확대로 인한 국내 생산 축소 우려와 관련해 "글로벌 생산을 30% 확대해 2030년 555만대를 목표로 하고 있고 제네시스도 22만5000대에서 35만대로 50% 성장 계획을 갖고 있다"면서 "한국에서 생산하지 않던 신규 모델을 해외에서 현지화하는 것이지, 기존 한국 생산을 대체하는 것이 아니다"라고 설명했다. 이어 "울산공장 생산능력을 20만대 증설한다"며 "한국 차량 생산을 미국으로 이전하는 것이 아니다"라고 거듭 강조했다.

동시에 미국 매출 확대를 위한 새로운 세그먼트 공략에도 자신감을 보였다. 무뇨스 사장은 "대형 스포츠유틸리티차량(SUV), 픽업 트럭, 전기차(EV) 등 새로운 세그먼트 진출은 리스크가 아니라 기회"라며 "유럽과 북미 전기차 시장에서 이미 강력한 성과를 입증했고 테슬라와도 충분히 경쟁하고 있다"고 말했다. 이어 "현대차는 제조·엔지니어링·운영 역량이 탄탄해 새로운 시장에서도 성과를 낼 수 있다"고 덧붙였다.





무뇨스 사장은 취임 9개월을 돌아보며 "위기 속에서도 현대차는 회복력과 성장 잠재력을 입증했다"며 "관세 25% 충격에도 대비를 끝냈고, 그룹의 철학과 직원들의 노력으로 사상 최대 매출과 글로벌 경쟁력 강화라는 성과를 거뒀다"고 자평했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

