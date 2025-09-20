한국男 97% "日여성과 연애 의향있어"…女는 "글쎄요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2030 한일 연애·만남 인식' 설문 결과

“양국 젊은이의 서로에 대한 인식 보여줘”

한국 남성과 일본 여성은 서로에 대한 만남 의향이 높지만, 한국 여성과 일본 남성은 상대적으로 조심스러운 태도를 보이는 것으로 조사됐다.

소셜 디스커버리 서비스 '위피'를 운영하는 엔라이즈는 20일 '2030 한일 연애·만남 인식' 설문 결과를 공개했다. 이번 설문은 지난 12~17일 한국과 일본의 20~30대 회원 1만명을 대상으로 실시했다.

설문 결과 한국 남성의 85%는 일본 여성과의 만남에 적극적이라고 응답했다. 실제 만남 의향도 96.9%로 압도적으로 높았다. 일본 문화에 대해 긍정적이라는 답변도 91.3%에 달했다. 일본 여성 역시 한국 남성과 만나고 싶다는 응답이 80%, 실제 만남 의향은 83.9%로 긍정적이었다.

한국과 일본 젊은이들의연애를 다룬 예능 프로그램 ‘Be My K guide:한일남녀편’. 무암 제공

반면 한국 여성은 일본 문화에 긍정적이라는 답변이 58.5%로 훨씬 낮았다. 한일 만남 참여 의향도 47%에 머물렀다. 실제 만남 의향은 72.8%로 절반 이상이 긍정했지만, '아직 모르겠다'는 응답이 22.4%로 남성(2.5%)에 비해 크게 높았다. 일본 남성 역시 긍정 응답 비율이 70.2%로 일본 여성보다 낮았다.

관계 발전 가능성에 대해서는 한국 남성과 일본 여성 모두 70% 이상이 '친구에서 연인으로 발전할 수 있다'고 응답했으며, 결혼까지 고려한다는 답변은 각각 25.1%와 9%였다. 한국 여성은 연인 발전 가능성에 72.3%가 긍정했지만, 결혼 고려는 3.5%로 가장 낮았다. 일본 남성은 연인 발전 가능성 58.4%로 응답했으나, '친구로만 만나고 싶다'는 의견도 24.7%를 차지했다.

상대방에 대한 이미지도 차이를 보였다. 한국 남성은 일본 여성을 '세심하고 배려 깊다'(62.2%), '차분하고 온화하다'(40.8%)고 평가했다. 그러나 한국 여성의 43.7%는 일본 남성에 대해 '특별히 떠오르는 이미지가 없다'고 답했다. 일본 여성은 한국 남성을 '세심하고 배려 깊다'(52.6%)고, 일본 남성은 한국 여성을 '스타일과 외모가 매력적이다'(64.9%)고 평가했다.

엔라이즈 관계자는 "이번 조사는 단순한 호감도 조사가 아니라, 양국 2030세대가 서로에게 기대하는 바와 인식을 보여준다"고 말했다.





위피는 2017년 출시된 소셜 디스커버리 서비스로, 지난해 9월 일본에 진출했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

