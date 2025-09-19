금호건설 고급주거브랜드 ‘도곡 아테라’ 100% 분양완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- 금호건설 고급주거브랜드‘도곡아테라’ 100% 분양완료

- 강남권 첫 번째 공급현장 성황리에 분양완료

서울 강남에서 최근 8월 말 분양공고한 금호건설의 '도곡 아테라'가 단기간에 완판되면서, 공급물량이 100% 분양 완료됐다.

신규브랜드 출시 1년만에 시장에 성공적으로 안착한 '아테라' 브랜드 파워가 다시 한번 증명됐다는 분석이며, 우수한 상품성과 입지여건을 갖추면서 실수요 및 투자자들이 집중되고 있다.

사업지는 서울 강남구 도곡동 (547-1번지 일원)에 위치한 현장으로, 지난 8월 29일에 진행한 1순위 청약에서 평균경쟁률 145.4대1을 기록했다. 특히 전용 76㎡G 타입은 1세대 모집에 351명이 신청, 최고경쟁률 351대 1로 집계됐다.

단지는 지하 2층~지상 7층, 전용면적 44㎡~84㎡ 총 82세대 규모로, 강남에서 최초로 선보이는 '아테라' 브랜드로 관심을 모았다.

금호건설이 지난 2024년 5월, 20여년만에 출시한 '아테라'는 예술(ART)과 대지(TERRA), 시대(ERA)를 조합한 새로운 주거 브랜드다.실제 공급 현장에서도 '청주 테크노폴리스 아테라'와 '검단 아테라 자이', '장항 아테라' 등에 청약통장이 몰리면서 흥행보증수표로 떠오르고 있다.

강남권 핵심입지에 들어서는 '도곡 아테라'는 서울지하철 2호선과 3호선, 신분당선이 인접한 '트리플역세권' 환경으로, 대기업 본사와 IT기업, 스타트업이 밀집한 강남 업무지구 프리미엄을 모두 누리는 최대 수혜단지로 기대된다.

또 영동대로 지하공간 복합개발과 현대차 글로벌비즈니스센터(GBC) 등 매머드급 개발호재가 이어지면서 미래가치가 더욱 상승할 전망이다.

입주민들은 강남세브란스병원, 롯데백화점, 이마트, 도심상권을 편리하게 이용할 수 있고, 역삼초와 언주초, 8학군 중·고교, 국내 최고 수준의 대치동 학원가 등도 가깝다.





분양 관계자는 "금호건설의 새로운 주거브랜드 아테라는 한국기업평판연구소가 빅데이터로 조사한 26개 아파트 브랜드 평판순위에서 4위를 차지할 정도로 큰 인기를 얻고 있다"며"아테라가 각 지역별 시세를 리딩하는 랜드마크가 될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

