김정관 산자부 장관, 경주서 APEC 경제인행사 준비상황 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

예술의전당·화랑마을·HICO·강동리조트 등 주요 시설 확인

김정관 산업통상자원부 장관이 18일 경주를 방문해 APEC 경제인행사 준비 상황을 직접 점검했다.

19일 경주시에 따르면 김 장관은 주낙영 경주시장과 함께 경주예술의전당, 화랑마을, 화백컨벤션센터(HICO), 강동리조트 등 주요 시설을 차례로 돌며 동선, 안전, 부대시설 등 세부 준비 상황을 확인했다.

김정관 산업통상자원부 장관과 주낙영 경주시장이 18일 경주예술의전당에서 APEC 경제인행사 준비 상황을 점검하고 있다. 경주시 제공

AD

이날 점검에는 산자부 실무진과 김상철 APEC 준비지원단장, 이성우 대한상의 APEC추진본부장, 경북도·경주시 관계자 등이 동행했다.

김 장관은 참가자 이동 동선을 직접 걸으며 글로벌 CEO와 정상들의 이동 경로, 객석 안전, 무대 뒤와 화장실·파우더룸 등 세부 시설까지 세심히 살폈다.

또 경제인 숙소인 강동리조트에서는 숙박 준비 상태를 점검했다.

이어 열린 APEC 경제인행사 민간추진위원회 회의에서는 대한상의 추진단장의 준비현황 보고를 청취하고, 민간위원들과 성공 개최를 위한 세부계획을 논의했다.

김정관 장관은 "이번 APEC 경제인 행사는 K-기업의 저력을 보여줄 기회의 장이 될 것"이라며 "정부도 총력 지원해 우리 기업이 세계로 뻗어 나갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.





AD

주낙영 경주시장은 "경주가 세계 경제인이 모이는 국제무대의 중심이 되는 만큼, 도시 이미지와 편의 제공에서도 차질이 없도록 마지막까지 세심히 준비하겠다"며 "이번 행사가 경주가 첨단 산업·문화·관광이 융합된 세계적 도시로 도약하는 계기가 되도록 하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>