'오산 댕댕이 축제' 반려동물테마파크에서 27일 개최

강연·실습·체육대회 등 마련

경기도 오산시는 오는 27일 오산천로 72 소재 '반려동물테마파크'에서 '2025 오산 댕댕이 축제'를 개최한다.

축제에서는 이웅종 이삭애견훈련소 대표의 반려견 바른문화 산책 강의·실습, 다양한 종목으로 구성된 '펫밀리 올림픽' 등의 행사가 열린다,

시민들이 직접 참여하는 다양한 부대행사도 준비됐다. 행사장에는 반려동물 행동교정, 위생미용, 건강상담 부스가 운영되며, 장난감 만들기·테라리움 제작·포토부스·어질리티 체험존 등 가족 단위로 즐길 수 있는 체험 부스도 마련된다.

행사장에는 반려동물 관련 용품을 구매할 수 있는 플리마켓이 열리며, 동물등록제와 유기동물 입양, 길고양이 TNR 사업 등 관련 정책을 알리는 정책 홍보도 진행된다.





이권재 오산시장은 "이번 축제가 시민들에게 특별한 추억을 선사하고 올바른 반려문화 확산의 계기가 되길 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

