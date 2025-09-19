화순전남대병원, 혈관 숫자 알기 '레드 서클 캠페인' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 화순전남대병원이 전남도청에서 2025년 레드서클 금연 캠페인 부스를 열고 폐활량·일산화탄소 측정 및 상담을 진행했다. 화순전남대병원 제공

화순전남대학교병원 전남금연지원센터는 최근 전남도청에서 심뇌혈관질환 예방과 금연 실천의 중요성을 알리는 '2025년 자기 혈관 숫자 알기, 레드서클 캠페인'을 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 캠페인은 심뇌혈관질환 예방관리주간을 맞아 전남도, 전남심뇌혈관질환예방관리사업지원단, 무안군 보건소와 함께 진행했다.

'자기혈관 숫자'는 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 뜻하는 지표다. 심근경색과 뇌졸중 등 심뇌혈관질환 예방을 위해 반드시 관리해야 한다. 행사에서는 혈압·혈당 측정과 건강 상담 등이 이뤄졌다.

전남금연지원센터는 별도 건강 부스를 운영해 폐활량과 일산화탄소 측정을 지원했다. 흡연자뿐 아니라 비흡연자도 자신의 폐 건강을 확인할 수 있었으며 이를 통해 금연과 생활 습관 관리의 필요성을 알렸다.





최유리 전남금연지원센터장(화순전남대병원 가정의학과 교수)은 "심뇌혈관질환은 국민 주요 사망원인으로 생활 습관 개선이 예방의 핵심이다"며 "이번 캠페인이 혈압·혈당 관리와 금연 실천의 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

