삼성 세탁가전 쓰면 전기료 '0원' 파격혜택…'이 나라'서 무슨 일이

삼성, '쿨블루 에너지'와의 파트너십 확대
낮 12시~오후 3시 삼성 가전 쓰면 0원
삼성전자 세탁 가전이 네덜란드에서 재생에너지 생산량이 많은 시간대에 한해 전기요금 무료 혜택을 받는다.
19일 업계에 따르면 삼성전자는 지난 17일(현지시간) 네덜란드 에너지 공급기업 '쿨블루 에너지'와 삼성전자 세탁 가전 사용 시 전기요금을 무료로 하는 파트너십을 확대했다.
이에 따라 양사는 지난 6월 삼성전자 세탁기에 대해 전기요금 감면을 적용한 데 이어 건조기와 일체형 세탁건조기까지 혜택을 넓히기로 했다. 쿨블루 에너지로부터 전기를 공급받는 가정에서 낮 12시∼오후 3시에 삼성전자 세탁기와 건조기, 일체형 세탁건조기를 사용하면 전기요금이 0원이다. 해당 시간에 소비되는 전력은 에너지 공급자의 송장에 자동으로 정산되기 때문에 별도의 신청 절차 없이 전기요금 무료 혜택을 받을 수 있다.
이는 과도한 전력 수요를 분산하기 위해 나왔다. 전력 수요가 덜한 시간대인 낮 12시∼오후 3시에 가전 사용을 유도하면 잉여 전력 활용도를 높이고 전력망 과부하를 막을 수 있다.
지금 뜨는 뉴스
삼성전자의 AI 홈 플랫폼 스마트싱스와 연동하면 혜택을 더욱 받을 수 있다. 스마트싱스로 제품 동작 시간을 설정하면 자택에 없을 때도 원격으로 가전을 운전할 수 있다.
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>