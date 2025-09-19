삼성 세탁가전 쓰면 전기료 '0원' 파격혜택…'이 나라'서 무슨 일이

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성, '쿨블루 에너지'와의 파트너십 확대

낮 12시~오후 3시 삼성 가전 쓰면 0원

삼성전자 세탁 가전이 네덜란드에서 재생에너지 생산량이 많은 시간대에 한해 전기요금 무료 혜택을 받는다.

삼성전자 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기. 삼성전자 제공

19일 업계에 따르면 삼성전자는 지난 17일(현지시간) 네덜란드 에너지 공급기업 '쿨블루 에너지'와 삼성전자 세탁 가전 사용 시 전기요금을 무료로 하는 파트너십을 확대했다.

이에 따라 양사는 지난 6월 삼성전자 세탁기에 대해 전기요금 감면을 적용한 데 이어 건조기와 일체형 세탁건조기까지 혜택을 넓히기로 했다. 쿨블루 에너지로부터 전기를 공급받는 가정에서 낮 12시∼오후 3시에 삼성전자 세탁기와 건조기, 일체형 세탁건조기를 사용하면 전기요금이 0원이다. 해당 시간에 소비되는 전력은 에너지 공급자의 송장에 자동으로 정산되기 때문에 별도의 신청 절차 없이 전기요금 무료 혜택을 받을 수 있다.

이는 과도한 전력 수요를 분산하기 위해 나왔다. 전력 수요가 덜한 시간대인 낮 12시∼오후 3시에 가전 사용을 유도하면 잉여 전력 활용도를 높이고 전력망 과부하를 막을 수 있다.





삼성전자의 AI 홈 플랫폼 스마트싱스와 연동하면 혜택을 더욱 받을 수 있다. 스마트싱스로 제품 동작 시간을 설정하면 자택에 없을 때도 원격으로 가전을 운전할 수 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

