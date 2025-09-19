금천구, 대한민국건강도시상 ‘혁신상’ 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

의료·돌봄 통합 모델 전국적 성과 인정

서울 금천구(구청장 유성훈)는 대한민국건강도시협의회가 주관하는 ‘2025 대한민국건강도시상’ 공모에서 혁신상을 수상했다고 19일 밝혔다.

금천구청 직원들이 대한민국 건강도시상 ‘혁신상’을 수상하고 기념 촬영을 하고 있다. 금천구 제공.

‘대한민국건강도시상’은 건강도시 조성을 위한 지자체의 우수사례를 발굴·확산하고, 건강 형평성과 지속가능한 정책 발전을 장려하기 위해 매년 열리며, 정성평가와 정량평가 결과를 종합해 고득점 순으로 수상 도시를 선정한다.

금천구는 정성평가 부문에서 ‘권역별 의료·돌봄 통합을 통한 저속노화 건강도시 금천’을 주제로 제출했다. 고령화 사회에 맞춰 건강 수명 연장을 도모하는 차원에서 지소 기반의 건강장수센터 운영을 통해 건강관리 거점을 구축했고, 지역 의료·돌봄 자원을 연계해 주민 누구나 건강한 삶을 누릴 수 있도록 한 점이 높은 평가를 받았다. 정량평가 부문에서도 인프라 확충, 부문 간 협력, 지역사회 참여 등 다양한 영역에서 높은 점수를 획득했다.

금천구는 보건소와 박미·독산 보건지소 등 3개 권역에서 건강장수센터를 운영하며, 의사·간호사·영양사·운동사·치과위생사 등 다학제 전문팀이 어르신 맞춤형 건강관리를 제공한다. 센터에서는 ‘건강장수학교’와 상설 프로그램을 통해 만성질환 예방, 영양·운동 교육, 심폐소생술 실습까지 지원하며 주민들이 생활권 내에서 체계적인 건강관리를 받을 수 있도록 돕고 있다.





유성훈 금천구청장은 “이번 수상은 금천구가 지향해 온 ‘모두가 건강한 좋은도시’의 성과를 대외적으로 인정받은 것”이라며, “앞으로도 주민의 삶 전반에 건강을 녹여내는 정책을 지속적으로 발굴하고 확산시켜 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

