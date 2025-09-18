코스피, 사상 최고치 경신…3461.30 '마감'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 이틀 만에 사상 최고치를 경신했다. 미국의 금리인하와 함께 외인과 기관의 동반 순매수가 지수를 끌어 올렸다.

코스피는 18일 전거래일 대비 47.90포인트(1.40%) 오른 3461.30을 기록했다. 이달 16일 기록한 종가 기준 직전 최고치인 3449.62는 물론 장중 최고점이었던 3452.50도 뛰어넘었다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.57% 상승한 3432.77로 출발했다. 장 초반 지수는 상승 출발했지만, 외국인과 기관의 동반 순매도에 상승 폭을 내주며 3422.77까지 밀리기도 했다. 하지만 기관이 순매수로 전환하고 외국인도 이 흐름에 동참하며 상승 폭을 넓혔다. 결국 지수는 마지막까지 상승세를 이어가며 사상 최고치를 경신했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2863억원과 4307억원을 순매수했다. 반면 개인은 7816억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·전자가 3.35% 올랐으며 증권도 2.20% 뛰었다. 이와 함께 화학, 의료·정밀, 오락·문화도 1% 이상 올랐다. 반면 금속은 1.57% 하락했다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 2300원(2.94%) 오른 8만500원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 1만9500원(5.85%) 오른 35만3000원에 거래를 마쳤으며 NAVER도 2.14% 상승했다. 또한LG에너지솔루션, 현대차, 기아는 1% 이상 상승했다.

반면 HD현대중공업, 두산에너빌리티, 한화오션, 신한지주는 1% 이상 하락했다.

이날 코스피에서는 상한가 없이 591개 종목이 올랐다. 하한가 없이 264개 종목이 내렸으며 보합은 73개 종목이다.

코스닥은 전거래일 대비 11.58포인트(1.37%) 오른 857.11에 거래를 마감했다. 연중 사상 최고치다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 529억원과 1617억원을 순매수했다. 반면 개인은 2053억원을 순매도했다.

업종별로는 기계·장비, 비금속이 3% 이상 올랐다. 또한 화학도 2.25% 상승했으며 전기·전자, 의료·정밀, 운송장비·부품, 유통, 건설 등도 1% 이상 상승했다. 반면 섬유·의류, 출판·매체복제, 금속 등은 소폭 하락했다.

시총 상위종목에서는 알테오젠이 전거래일 대비 500원(0.11%) 오른 47만3500원에 거래를 마쳤다. 레인보우로보틱스는 3.86% 올랐으며 휴젤도 2.29% 상승했다. 또한 에코프로, HLB, 리노공업은 1% 이상 올랐다. 반면 파마리서치, 클래시스는 1% 이상 하락했다.





코스닥 시장에서는 상한가를 기록한 아이윈플러스, 한국첨단소재 등 4개 종목을 포함해 1161개 종목이 올랐다. 하한가 없이 470개 종목이 밀렸으며 100개 종목이 보합이다.





