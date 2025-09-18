우크라이나 재건 사절단, HD현대 찾아…전후 협력 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국건설기계협회 주관 정책 연수 일환

울산캠퍼스서 굴착기·생산라인 시찰해

훈련 노하우 공유…현지 사업 확대 모색

우크라이나 정부 고위 관계자들이 전후 재건 협력 강화를 위해 HD현대의 주요 사업장을 찾았다.

HD현대는 18일 마리나 데니시우크 우크라이나 영토개발부 차관 등으로 구성된 재건 연수단이 울산 HD현대건설기계 캠퍼스를 방문해 굴착기와 스마트팩토리 생산라인을 둘러보고 협력 방안을 논의했다고 밝혔다. 대표단에는 영토개발부 차관단, 재건청장, 미콜라이우 주정부 및 국가비상사태청 관계자 등 10여명이 포함됐다.

이번 방문은 한국건설기계산업협회·한국건설기계연구원이 주관한 '건설기계 역량 강화 초청 연수'의 일환으로, 연수단은 지난 15일부터 오는 21일까지 한국을 방문해 장비 운용·정비, 재난복구, 친환경 시공 기술 등 재건 관련 노하우를 공유받는다.

HD현대인프라코어와 HD현대건설기계는 전쟁 전 우크라이나 건설기계 시장에서 점유율 1·2위를 차지했으며, 전후 재건 프로젝트 과정에서 장비 공급을 비롯해 긴밀한 협력을 이어왔다.

우크라이나 대표단은 이날 HD현대중공업 조선소 도크, HD현대일렉트릭 변압기 공장도 함께 시찰하며 한국 산업 발전 경험을 확인했다. 앞서 16일에는 경기 성남시 판교 HD현대 글로벌R&D센터에서 컨퍼런스를 열고, 건설기계 트레이닝 센터 설립 및 교육훈련 방안도 협의했다.

코스티안틴코발추크 우크라이나 영토개발부 차관(왼쪽부터), 최철곤 HD현대건설기계 사장, 마리나 데니시우크 우크라이나 영토개발부 차관이 HD현대건설기계 울산 캠퍼스 내 제조시설을 둘러보고 있다. HD현대건설기계

HD현대건설기계는 향후 우크라이나 직업훈련학교에 실습 장비와 VR 시뮬레이터를 지원하고, 글로벌교육센터를 중심으로 ▲기종별 교육 프로그램 운영 ▲다국어 교재 개발 ▲현지 강사 양성 등을 추진할 계획이다. 이를 통해 현지 인력 양성과 애프터마켓(AM) 사업 확대 기반을 마련한다는 구상이다.

조영철 HD현대사이트솔루션 사장은 "한국 건설장비는 전 세계 재난 현장에서 복구의 최전선에 있었다"며 "이번 협력은 교육과 기술 전수를 통해 지속 가능한 파트너십을 만드는 계기"라고 말했다.





마리나 데니시우크 차관은 "한국에서 확인한 산업 발전 경험은 전후 재건에 중요한 자산이 될 것"이라며 "HD현대와의 협력이 우크라이나 복구와 성장에 힘이 되기를 바란다"고 밝혔다.





