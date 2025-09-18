특구재단·과기공·세마인세브스트먼트, 스타트업 투자 활성화 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연구개발특구진흥재단(이하 특구재단)은 18일 서울 과학기술인공제회에서 과학기술인공제회, 세마인세브스트먼트㈜와 '유망 기술기업 발굴 및 투자 확대'를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

(좌측부터) 황치연 세마인베스트먼트 대표이사, 황판식 과학기술인공제회 이사장, 정희권 연구개발특구진흥재단 이사장이 협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 연구개발특구진흥재단 제공

협약은 특구재단 창립 20주년 비전 '딥테크 기술사업화로 세계를 선도하는 혁신 클러스터'를 토대로 기술창업 기업의 성장 지원과 안정적 투자 생태계 조성에 목적을 두고 체결됐다.

특구재단 등 협약에 참여한 세 기관은 특구 내 유망 스타트업 공동 발굴, 세마인세브스트먼트의 공공기술사업화 펀드를 통한 투자 연계, 연구소기업 및 첨단기술 기업의 과학기술인공제회 가입 확대, 정책·기술 정보 공유를 통한 파트너십 강화 등을 과제로 상호 협력할 계획이다.





정희권 특구재단 이사장은 "특구재단은 기술과 금융이 선순환 하는 혁신 생태계를 구축해 기술창업 활성화와 글로벌 성과 창출에 기여하도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

