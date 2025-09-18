KT, 소액결제 피해 362명·2.4억원 추가 확인…“유심 무료 교체·보험 지원”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

피해 규모 확대…당초 278명→362명

불법 초소형 기지국 4개 적발

AD

KT가 최근 불법 초소형 기지국을 통한 소액결제 피해가 당초 알려진 규모보다 커졌으며, 피해 고객에게 무료 유심(USIM) 교체와 유심 보호 서비스 가입을 지원하겠다고 18일 밝혔다. 피해 고객은 기존 278명에서 362명으로 늘었고, 누적 피해 금액도 2억4000만원으로 집계됐다.

KT는 지난 11일 1차 발표 이후 고객 문의(VOC) 기반 조사에 더해 6월부터 ARS 인증을 거친 소액결제 내역을 전수 조사하고, 결제·통화 패턴 분석을 진행해왔다. 이 과정에서 불완전 로그 사례를 선별해 초소형 기지국 접속 이력과 대조한 결과, 추가 피해 사례와 불법 기지국 ID를 확인했다고 설명했다.

특정 시간대에 비정상적으로 많은 접속이 몰리거나 단시간 소액결제가 집중되는 유형을 분석해 불법 기지국 2개를 새로 적발, 총 4개 기지국 ID에서 의심 정황을 파악했다. 약 2만명이 해당 신호를 수신했으며, 이 과정에서 국제이동가입자식별정보(IMSI), 국제단말기식별번호(IMEI), 휴대폰 번호 등이 유출된 정황도 확인됐다.

다만 KT는 “9월 5일 비정상 결제 시도를 차단한 이후 추가 피해는 발생하지 않았다”며 “고객 성명과 생년월일 등은 유출되지 않았고, 유심 인증키도 노출되지 않아 복제폰 피해 가능성은 없다”고 강조했다.

KT는 이번 보완조사 결과를 개인정보보호위원회에 신고했으며, 피해 고객에게는 ▲무료 유심 교체 ▲유심 보호 서비스 ▲피해 사실 조회 기능 등을 문자와 앱을 통해 개별 안내하고 있다. 아울러 피해 고객이 소액결제 금액을 직접 부담하지 않도록 조치하며, 향후 3년간 무료로 ‘KT 안전안심보험(가칭)’을 제공해 금융사기 피해를 보상할 계획이다.

또 전국 2000여개 매장을 ‘안전안심 전문매장’으로 전환하고, 초소형 기지국을 포함한 네트워크 관리 체계 고도화, 소액결제 모니터링 강화 등 재발 방지책을 추진한다. 현재 경찰 수사와 민관합동조사가 진행 중이며 KT는 적극 협조 중이다.





AD

KT는 “고객들에게 불편과 우려를 끼친 점을 거듭 사과드린다”며 “추가 사실이 확인되면 신속히 알리고, 고객 보호와 제도 개선에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>