무주군, 19일까지 '자살예방주간' 운영

생명존중찻집·자살예방·안부묻기 캠페인 등

전북 무주군이 오는 19일까지 '자살예방주간'을 운영한다.

18일 군에 따르면 이번 자살 예방주간은 마음 건강을 돌보며 생명 존중을 실천할 수 있는 분위기를 조성하기 위해 추진됐다.

무주군 청사 전경.무주군 제공

지난 6~14일 반딧불축제 현장에서는 장기 인체조직 기증에 대한 인식을 제고하고 기증 희망 등록을 독려하기 위한 전국 합동 캠페인을 벌여 관심을 모았다. 이 캠페인에는 무주군을 비롯한 전국 125개 지자체와 10개 공공기관, 42개 의료기관 등 177개 기관이 동참했다.

지난 11일에는 무주읍 무주반딧불시장 북카페에서 '생명 존중 찻집'도 운영했다. 찻집에서는 ▲하루 동안 감사한 일 3가지 적어보기 ▲자살 예방 상담 전화(109) 퀴즈 풀기 등이 진행됐으며, 포스터와 안내문 등을 활용한 홍보 활동도 전개돼 호응을 얻었다.

19일까지는 무주읍 행정복지센터 등지에서 생명 존중 안심마을 참여 기관·단체 종사자 및 이용자, 일반 주민 등을 대상으로 '자살 예방 및 안부 묻기 캠페인'이 진행된다.

이 자리에서는 주민들이 이용할 수 있는 자살 예방 상담 전화(109)와 SNS 상담(마들랜_24시간 자살 예방 상담 채널) 위기 대응 사회서비스 등이 안내되고 있다.

또 지역 내 학교와 무주노인종합복지관, 무주장애인종합복지관, 무주지역자활센터 관계자 및 이용자를 대상으로 우울증 선별 검사를 실시하고, 대한노인회 무주군지회 등을 통해 정서적 취약 계층에게 안부를 전하며 '이불'을 전달하는 서비스도 진행 중이다.

이지영 무주군보건의료원 보건행정과장은 "올해는 생명을 이어주는 장기기증, 마음 건강을 돌보는 일의 중요성과 실천 방법 등을 나누며 자살 예방주간을 보내고 있다"며 "앞으로도 2만3,000여명 군민이 편안한 마음, 행복한 일상을 보낼 수 있도록 다양한 공감대를 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편, 군은 마음이 건강한 공동체를 만들기 위해 인식개선 캠페인 및 교육 등 지역주민 정신건강 증진 통합서비스를 제공하고 있으며 정서적으로 어려움이 있는 사람에게는 심리상담을 지원하고 있다.

또 학교 기관·단체 등을 대상으로 무인 정신 건강검진기를 운영하고 있으며, 고위험군 발견을 위해 동네의원 마음 이음 사업과 치료비 지원 사업을 추진하고 있다.





중증 정신질환자는 무주군보건의료원 정신건강복지센터에서 등록·개별 관리하고 있으며, 주간 재활을 비롯한 1:1 가정방문, 가족·이웃과 함께하는 지역사회 적응 활동도 추진 중이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

