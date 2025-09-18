짐빔, 캐딜락 F1팀과 글로벌 파트너십 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국의 두 아이콘, 세계 무대 F1에서 협력



버번위스키 브랜드 '짐빔(Jim Beam)'이 캐딜락 포뮬러 1팀(Cadillac Formula 1 Team)이 글로벌 파트너십을 체결했다고 18일 밝혔다.

캐딜락 포뮬러 1 팀은 2016년 이후 처음으로 FIA 포뮬러 원 월드 챔피언십(F1)에 합류하는 신규 팀이며, 짐빔은 '공식 스피리츠 파트너'로 함께한다. TWG 모터스포츠와 제너럴 모터스(GM)가 창단한 캐딜락 포뮬러 1 팀은 엔지니어링 기술과 혁신, 성능에 대한 헌신을 바탕으로 글로벌 F1 무대에 도전하는 미국 브랜드로서 과감한 새 출발을 알린다.

짐빔은 공식 파트너로서 책임 있는 음주 문화를 기반으로 트랙 안팎에서 팬들에게 몰입감 높은 경험을 제공할 예정이다. 라시디 호다리(Rashidi Hodari) 짐빔 증류소 매니징 디렉터는 "카 레이싱과 버번위스키 짐빔의 제조는 모든 구성원이 하나가 되어 최고의 결과물을 만들어내야 한다는 점에서 닮아 있다"고 말했다.





짐빔은 미식축구 연맹(NFL)의 캔자스시티 치프스와 댈러스 카우보이스, 메이저리그 베이스볼(MLB)의 LA 다저스부터, 미국 인디애나폴리스 500(Indianapolis 500)와 나스카(NASCAR), 호주의 딕 존슨 레이싱(DJR) 등 레이싱에 이르기까지 다양한 스포츠 스폰서십에 활발하게 참여하고 있다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

