손경식 "韓·中, 기술 혁신·신산업 육성위해 협력해야"

18일 한·중 경영자 회의 개회사

손경식 한국경영자총협회 회장이 한국과 중국이 함께 예측 가능한 기업환경을 조성하고, 기술 혁신과 신산업 분야에서 협력을 강화해야 한다고 강조했다.

18일 손 회장은 서울 롯데호텔에서 열린 '제2차 한·중 경영자회의'에서 이같은 내용을 언급했다. 그는 "기술 혁신과 신산업 육성은 양국 기업이 더욱 협력해야 할 분야"라며 "공동 프로젝트와 기술협력을 통해 공급망 안정과 신시장 개척을 도모하며 미래 성장 동력을 창출하자"고 강조했다.

이어 "가까운 이웃인 한·중 양국이 안정적이며 예측 가능한 기업 환경 조성에 힘을 모아야 한다"고 언급하기도 했다.

또한 이 자리에서 손 회장은 양국 정부 차원의 규제 개선은 물론 인적 교류를 위한 정책적 지원의 중요성을 강조하기도 했다. 그는 "양국 경제 성장과 협력을 가로막는 규제 개선, 인력 및 기술협력 지원 등 양국 정부의 정책적 지원이 뒷받침돼야 한다"며 "올해로 발효 10주년을 맞은 한중 FTA 2단계 협상이 재개돼 진전을 보이는 점도 기대된다"고 말했다.

마지막으로 손 회장은 올해 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 대해 "한국 정부와 기업들이 성공적 행사를 위해 최선을 다하고 있다"며 관심을 당부했다.

손경식 한국경영자총협회 회장이 18일 서울 롯데호텔에서 열린 '제 2차 한중 경영자회의'에서 발언을 하고 있다. 경총 제공

중국 측 의장으로 참석한 장휘 중국은행 행장은 "양국은 상호보완적이고 상생적인 산업공급망을 구축하며 긴밀한 경제공동체로 성장했다"며 "이번 회의를 통해 양국 기업인들의 우정과 협력을 더욱 강화할 수 있을 것"이라고 화답했다.

이날 회의에는 손 회장과 장 행장을 비롯해 장샤오위 중국국제다국적기업촉진회(CICPMC) 부회장 등 한중 기업인들과 다이빙 주한중국대사, 박종원 산업통상자원부 통상차관보 등 양국 정부 관계자 40여명이 참석했다.





회의에 앞서 손 회장은 지난 17일 중국 기업인 대표단과 함께 김민석 국무총리, 우원식 국회의장을 각각 접견하고 한중 경제협력 방안에 대한 의견을 교환하기도 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

