4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

APEC 기간 앞두고 숙소 요금 인상

경주시, 숙박업계에 합리적 요금 유지 요청

경북 경주지역 숙박업소들이 다음 달 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 숙박 요금을 평소보다 10배 가까이 인상해 논란이 일고 있다.

APEC 정상회의장으로 쓰이는 경북 경주시 화백컨벤션센터의 모습. 기사와는 무관. 연합뉴스

AD

17일 한 숙박 예약 애플리케이션(앱)을 통해 확인한 결과 경주 시내 다수의 숙소가 행사 기간 10월27일부터 오는 11월1일까지 요금을 크게 올려 책정한 것으로 나타났다. A 업소는 평일 5만원이던 객실을 34만원으로 B 업소는 4만3000원에서 64만원으로 C 업소는 4만2000원에서 30만원으로 각각 인상했다.

이미 상당수 숙소는 예약이 마감돼 행사 기간에는 예약을 받지 않고 있어 관광객과 타지 방문객은 터무니없는 비용을 감수하거나 외곽 지역 숙소를 찾아야 하는 상황이다.

이 같은 '바가지요금' 논란이 불거지자 경주시는 지난 16일 주낙영 경주시장 명의의 공문을 지역 숙박업소에 발송했다. 공문에는 안전한 숙박환경 제공, 합리적 요금 유지, 친절한 서비스 제공 등을 당부하는 내용이 담겼다.





AD

주 시장은 "APEC 정상회의는 경주가 세계적인 도시로 발돋움할 중요한 기회"라며 "숙박업소 관계자들의 협조와 시민의 환대가 성공적인 회의 개최에 밑거름이 될 것"이라고 당부했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>