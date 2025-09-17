한국관광공사, 해킹 공격 시도 2년 연속 '최다'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민형배 "K-컬처 핵심 산업 보안 강화 시급"

민형배 더불어민주당 의원.

최근 6년간 문화체육관광부와 산하기관을 겨냥한 해킹 시도 가운데 약 13.8%가 한국관광공사에 집중된 것으로 나타났다. 특히 한국관광공사는 최근 2년 연속 해킹 공격 최다 기관으로 꼽혔다.

17일 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 문화체육관광부로부터 제출받은 '최근 6년간 문화체육관광부 및 산하기관 해킹 공격 시도 현황' 자료에 따르면 지난 2019년부터 올해 8월까지 산하 83개 기관에서 발생한 해킹 공격 시도는 총 8만8,419건이었다. 이 가운데 1만2,172건인 13.8%가 한국관광공사에서 발생했다.

한국관광공사에 대한 해킹 시도는 2019년 566건에서 2024년 3,554건으로 6배 이상 증가했으며, 지난달까지 이미 2,860건이 적발됐다. 이어 ▲한국문화정보원(7,579건) ▲국립중앙도서관(6,626건) ▲한국저작권위원회(6,360건) ▲한국언론진흥재단(3,814건) 순으로 나타났다.

전체 해킹 시도도 해마다 늘고 있다. 연도별로 보면 ▲2019년 3,954건 ▲2020년 5,390건 ▲2021년 1만1,206건 ▲2022년 1만3,863건 ▲2023년 1만9,650건 ▲2024년 1만9,662건으로 증가세가 뚜렷하다.

그러나 대응 인력은 제자리걸음이다. 문체부 사이버안전센터의 해킹 관리 인력은 6년째 12명에 머물러 있으며, 특히 한국관광공사는 정보보안 담당자를 2020년 1명에서 이듬해 3명으로 늘렸지만, 4년이 지난 올해 다시 1명으로 줄어든 것으로 확인됐다.





민 의원은 "관광과 지식재산은 K-컬처 핵심 산업임에도 여전히 사이버 위협에 취약하다"며 "정보보안은 국가 경쟁력의 토대이자 국민 신뢰와 직결되는 만큼 전문인력 확충과 선제적 보안전략 마련이 시급하다"고 강조했다.





