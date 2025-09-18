2분기 보험사 지급여력비율 역대 최저에서 소폭 반등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 분기 대비 8.9%P↑

생보사 200.9%, 손보사 214.7%

상반기 말 가용자본 11.3兆↑

상반기 말 보험사들의 보험금 지급 능력이 사상 최저였던 전 분기보다 나아진 것으로 나타났다. 금융 감독당국은 저금리 기조로 접어들면 보험사들의 자산부채관리(ALM)가 어려워질 수 있어 리스크 관리 현황을 엄격하게 감독할 방침이라고 밝혔다.

18일 금융감독원이 발표한 '2025년 6월 말 기준 보험사 지급여력(K-ICS·킥스) 비율 현황' 자료를 보면 경과조치를 적용한 보험사 킥스 비율 206.8%로 1분기 말보다 8.9%포인트 하락했다. 2023년 신국제회계기준(IFRS17) 도입 후 킥스 비율이 200%를 밑돈 건 1분기 말이 처음이었다. 2분기에는 소폭 반등한 것으로 나타났다.

킥스 비율은 보험사의 보험금 지급 능력을 나타내는 자본 건전성 지표다. 보험사의 가용자본을 요구자본으로 나눠 구한다. 가용자본은 자본금·이익잉여금 등 보험사가 보유한 자본량이다. 요구자본은 보험사가 계약자에게 보험금을 지급하기 위해 갖춰야 하는 자본량이다.

금감원은 보험사가 킥스 비율을 130% 이상으로 유지하도록 권고한다. 킥스 비율이 100% 미만이면 경영개선 권고·요구·명령 등 적기시정조치를 내릴 수 있다.

보험사 킥스 비율이 오른 건 가용자본 증가 폭이 요구자본 증가 폭보다 컸기 때문이다. 6월 말 기준 킥스 가용자본은 260조6000억원으로 전 분기 대비 4.5%(11조3000억원) 증가했다. 같은 기간 요구자본은 126조원으로 0.05%(600억원) 늘었다.

가용자본이 증가한 이유는 보험사 당기순이익이 3조9000억원 수준으로 양호했고 시장금리 상승으로 기타포괄손익누계액이 3조4000억원 늘어났기 때문이다. 2조6000억원의 자본증권 신규 발행도 가용자본이 느는 데 영향을 미쳤다.

요구자본이 1분기 말 수준을 유지한 건 시장금리 상승으로 해지위험액이 2조5000억원 늘었지만 금리위험액이 2조원 감소하면서 서로 상쇄됐기 때문이다.

업권별로 보면 주요 생보사 6곳(삼성·교보·한화·신한라이프·NH농협·KB라이프) 중 농협이 437.2%로 가장 높았다. 신한라이프(199.6%), 교보생명(199.2%), 삼성생명(186.7%), 한화생명(160.6%) 등은 200%를 밑돌았다. 6개사 모두 1분기 말보다 킥스 비율이 상승했다.

주요 손보사 5곳(삼성·DB·현대해상·메리츠·KB) 중에선 삼성화재가 274.5%로 가장 높았다. KB손해보험(191.5%), 현대해상(170%)은 200%를 밑돌았다. 5개사 모두 1분기 말 대비 킥스 비율이 올랐다.

금감원은 연내 기준금리 인하 가능성이 있는 만큼 보험사 ALM 감독을 강화할 방침이라고 말했다. 금리가 낮아지면 보험사 운용자산 수익률이 낮아져 수익성이 떨어질 수 있다. 이와 동시에 보험부채 가치(평가액)는 오르면서 ALM 관련 리스크가 커지고 재무건전성이 나빠질 수 있다.





금감원 관계자는 "보험사들은 금리 하락에 대비해 ALM 리스크가 높아지지 않도록 관리할 필요가 있다"며 "미흡한 보험사를 중심으로 리스크 관리를 강화하도록 철저히 감독할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

