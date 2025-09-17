완주군, 26~28일 '와일드&로컬푸드축제' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고산자연휴양림 일원…맨손 물고기 잡기 등 체험

전북 완주군이 오는 26~28일 3일간 고산자연휴양림 일원에서 제13회 '와일드&로컬푸드축제'를 연다

17일 군에 따르면 이번 축제는 '완주에서 본능을 깨워라! 와일드한 액션! 거침없는 미식여행!'이라는 슬로건으로 재미와 맛을 동시에 즐길 수 있도록 준비됐다.

'와일드&로컬푸드축제 포스터. 완주군 제공

축제는 청정자연 속에서 즐길 수 있는 리틀와푸족, 트리 익스트림, 워터롤러, 맨손 물고기 잡기, 불타는 화덕구이 등 와일드한 체험 뿐만 아니라 완주군 특산품인 9품과 신선한 지역 재료를 활용한 다양한 먹거리 200여종이 준비돼 있다.

신명나는 농악과 함께 전통방식으로 돌을 달군 후 감자나 고구마를 익혀먹는 감자삼굿도 놓칠 수 없는 볼거리다. 첫 선을 보이는 굿즈팝업스토어에서는 축제 캐릭터인 '펄떡이'를 활용한 다양한 굿즈와 축제장 내 문화체험 부스와 연계한 상품들도 준비돼 축제를 2배 더 즐길 수 있다.

어린이 그림그리기 대회, 신바람 체조대회 등과 같은 지역 연계행사와 주민 동호회와 지역 예술인들의 문화공연, '와일드한 가래떡의 반란' 대형 퍼포먼스와 같은 관광객 참여 이벤트도 준비돼 있다.

완주군 홍보대사와 김희재, DJ아스터, 스컬&하하, 황민호&황민우가 보여 줄 화려한 공연들도 기대감을 높이고 있다. 자세한 사항은 축제 홈페이지 또는 와일드&로컬푸드축제추진위원회에서 확인하면 된다.





유희태 군수는 "이번 축제는 특히 음식품평회 등 지역 주민들이 관광객들을 맞이하기 위해 성심을 다해 준비했다"며 "맛과 체험, 공연을 두루 즐기며 가족·친지와 함께 완주의 매력을 마음껏 느끼고, 이번 축제의 순간이 오래 기억될 소중한 추억이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

