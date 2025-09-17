오미섭 광주 서구의원 "파크골프장 관리·운영해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제333회 임시회 본회의서 '5분 자유발언'

광주 서구의회 오미섭 의원은 지난 16일 열린 제333회 임시회 폐회 본회의장에서 '5분 자유발언'을 통해 상임위원회에서 부결된 '광주시 서구 파크골프장 관리 및 운영 조례'의 필요성을 다시 한 번 강조했다.

오미섭 광주 서구의원.광주 서구의회 제공

AD

오 의원은 "이번 조례안은 단순한 체육시설 운영 차원을 넘어 주민들의 요구를 수렴한 서구민에게 실질적인 혜택을 제공하기 위한 제안이었다"고 밝혔다.

이어 "하지만 안타깝게도 해당 조례안은 상임위원회 심의과정에서 부결 처리됐다"며 "주민들의 기대와 바람을 충족시켜드리지 못한 점이 가장 아쉽다"고 심정을 토로했다.

조례안의 주요 내용은 ▲주 1회 서구민 무료 이용 제도 ▲서구민 전용 연간 이용권 제도 ▲안전교육 제도화 등 크게 세 가지다. 오 의원은 이를 통해 서구민 누구나 생활체육을 쉽게 접할 수 있는 기회를 제공하고, 지역 주민에게 안정적인 이용권을 보장하며, 안전사고를 예방할 수 있다고 설명했다.

오 의원은 "제9대 의회 개원 이후 줄곧 파크골프장 확충과 제도적 기반 마련에 힘써 왔다"며 "시장과의 면담에서 덕흥파크골프장 추가 조성을 제안했고, 본회의 5분 자유발언에서도 세 차례에 걸쳐 파크골프 확충과 안전관리 등을 요청하며 파크골프 발전을 위한 의정활동을 꾸준히 이어왔다"고 말했다.





AD

더불어 "타 구에서도 파크골프 관련 조례 제정을 준비하고 있으며, 서구민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 선제적 관심과 지원이 필요하다"며 "앞으로 서구의회가 더욱 협력하고 소통해 구민의 요구에 부응하는, 실질적인 변화를 만드는 좋은 조례를 더 많이 만들어 가기를 희망한다"고 덧붙였다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>