기업 해외 R&D·개인 OTT 구독…상반기 지식서비스 무역 적자폭 키웠다

상반기 韓 지식서비스 무역 45.3억달러 적자

제조업 해외 R&D 투자 확대+개인 OTT 구독 증가

정보통신서비스는 반기 기준 사상 최대 흑자

삼성폰 선탑재앱 효과…제미나이 등 추가

올해 상반기 우리나라 지식서비스 무역수지가 45억3000만달러 적자를 기록했다. 지난해 하반기(37억6000만달러)에 비해 적자 폭을 키웠다. 최근 제조업에서 해외 연구개발(R&D) 관련 산업재산권과 전문사업서비스의 이용이 확대하고, 개인의 글로벌 애플리케이션(앱) 플랫폼 구매와 온라인동영상서비스(OTT) 구독이 늘면서 지식재산권 사용료와 전문사업서비스의 수입이 수출보다 더 많이 증가한 결과다. 정보통신서비스 수지는 전기전자 제품 제조업의 수출이 크게 늘면서 반기 기준 사상 최대 흑자를 나타냈다.

지식서비스 무역 통계는 서비스 부문 중 지식과 정보를 기반으로 생산되는 국제거래 현황을 보여주는 통계다. 지식재산권의 매매와 사용거래, 파생 서비스 및 용역거래를 포괄한다.

제조업 해외 R&D 투자 확대…개인 앱 구매·OTT 구독 증가

17일 한국은행이 발표한 '2025년 상반기 지식서비스 무역통계(잠정)'에 따르면 올해 상반기 지식서비스 무역수지는 수출이 197억1000만달러, 수입이 242억4000만달러로 45억3000만달러 적자를 나타냈다. 지난해 하반기와 비교해 적자 폭이 7억7000만달러 커졌다. 수출이 저작권, 정보제공 및 플랫폼 서비스 등에서 늘었으나, 수입이 R&D 산업재산권과 연구개발 서비스, 멀티미디어와 소프트웨어 저작권 지급을 중심으로 더 많이 증가한 영향이다.

유형별로는 정보·통신서비스와 문화·여가 서비스에서 각각 19억6000만달러, 4억4000만달러 흑자를 기록했다. 정보·통신서비스는 정보제공 및 플랫폼(14억달러) 호조를 중심으로 반기 기준 역대 최대 흑자 폭을 나타냈다. 정보제공 및 플랫폼은 삼성전자 스마트폰 내 앱 선탑재 서비스 수출이 구글의 생성형 인공지능(AI) '제미나이' 도입 등으로 확대한 영향에 전기(7억5000만달러) 대비 흑자 폭을 6억6000만달러 키웠다.

반면 전문·사업서비스에서는 44억8000만달러 적자를, 지식재산권 사용료에서도 24억5000만달러 적자를 보였다. 지식재산권 사용료 내 컴퓨터 및 모바일 소프트웨어 저작권은 애플 앱스토어와 구글 플레이스토어 관련 지급이 늘어난 데다 생성형 AI 관련 구독 서비스 수요 증가 등에 10억7000만달러 적자를 기록, 전기(6억1000만달러) 대비 적자 폭을 크게 키웠다. 전기 대비로 보면, 정보·통신서비스의 흑자 폭이 늘었으나 지식재산권 사용료와 전문사업서비스의 적자 폭이 더 크게 확대됐다.

산업별로 보면, 정보통신업에서 16억4000만달러 흑자를 냈으나, 제조업이 전기전자 제품을 중심으로 24억7000만달러 적자를, 디지털 중개 플랫폼도 22억달러 적자를 보였다. 전기 대비로도 정보통신업은 흑자 폭이 늘었으나 제조업과 디지털 중개 플랫폼에선 적자 폭이 확대됐다.

기관 형태별로는 중견기업이 9억3000만달러 흑자를, 대기업과 디지털 중개플랫폼은 각각 37억5000만달러, 22억달러 적자를 기록했다. 지역별로 보면, 아시아 지역에서 35억7000만달러 흑자를 보인 반면, 북미와 유럽 지역에서 각각 37억7000만달러, 21억8000만달러 적자를 나타냈다.

주요 흑자 부문은 유형별로 정보·통신서비스, 산업에서는 정보통신업, 기관 형태별로는 중견기업, 거래 상대 지역에서는 아시아가 꼽혔다. 반면 적자를 나타낸 부문은 유형별로 지식재산권 및 전문사업서비스, 산업과 기관 형태별로는 제조업과 대기업, 거래 상대 지역에선 북미와 유럽 지역 등이었다.

박성곤 한은 경제통계1국 국제수지팀장은 "해외 R&D 관련 산업재산권과 연구개발 등 전문사업서비스의 도입이 많이 늘어난 건 제조업 업황 개선에 따른 생산과 투자의 확대, 우리 기업의 글로벌 경쟁 강화를 위해 필수 불가결한 것"이라고 말했다. 우리나라의 대표 수출 품목인 전기전자, 자동차 기업을 중심으로 첨단 제품 설계·제조를 위해 해외 특허 기술을 도입하고 있으며, 현지화, 기술혁신, 우수 인재 및 새로운 시장 확보 등을 위해 글로벌 R&D센터와의 협력, 해외 광고 및 홍보 활동을 활발히 추진하고 있다는 설명이다.

유망 서비스산업, ICT와 콘텐츠…각각 15억7000만달러·25억1000만달러 흑자

표준산업 분류상 별도 산업분류는 없으나 정책적으로 중요한 유망 서비스산업인 정보통신기술(ICT) 산업과 콘텐츠 산업 특수분류 통계를 보면, 먼저 ICT 산업의 지식서비스 무역수지는 수출이 63억7000만달러, 수입이 48억달러로 15억7000만달러 흑자를 기록했다. 정보서비스업에서 5억6000만달러 적자를 나타냈으나, 게임소프트웨어 개발 및 제작업(21억6000만달러)을 중심으로 흑자를 낸 결과다.





올해 상반기 콘텐츠 산업의 지식서비스 무역수지는 수출이 57억8000만달러, 수입이 32억8000만달러로 25억1000만달러 흑자를 나타냈다. 지식정보산업에서 8억3000만달러 적자를 나타낸 반면, 게임산업(22억6000만달러), 음악산업(5억9000만달러)을 중심으로 흑자를 기록했다. 박 팀장은 "중국과 동남아시아를 중심으로 게임 수출이 활발하게 나타나고 있다"고 설명했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

