삼성물산, 1조4600억 규모 카타르 최대 태양광 발전 프로젝트 수주

국내 건설사 시공 역대 최대 용량 태양광 발전

여의도 9배 부지에 태양광 패널 274만장 사용

삼성물산이 1조4600억원 규모의 카타르 최대 태양광 발전 프로젝트를 수주했다. 국내 건설사가 시공하는 태양광 발전사업 중 역대 최대 용량의 사업이다.

삼성물산은 카타르 국영 에너지회사인 카타르에너지가 발주한 총 발전용량 2000㎿ 규모 태양광 발전 프로젝트에 대한 낙찰통지서를 수령하고 서명 행사를 가졌다고 17일 밝혔다. 오세철 삼성물산 대표이사 사장(왼쪽)과 사드 알 카비 카타르 에너지 CEO가 서명식에서 악수를 하고 있다. 삼성물산 제공

삼성물산은 카타르 국영 에너지 회사인 카타르에너지가 발주한 총 발전용량 2000㎿ 규모 태양광 발전 프로젝트에 대한 낙찰통지서를 수령하고 서명 행사를 가졌다고 17일 밝혔다.

이날 행사에는 오세철 삼성물산 대표이사 사장과 카타르 에너지부 장관이자 카타르 에너지 CEO인 사드 알카비(Saad Al-Kaabi) 등 양사의 최고 경영진을 비롯한 주요 관계자들이 참석했다.

이번 프로젝트는 카타르 수도 도하에서 서쪽으로 80㎞ 떨어진 듀칸 지역에 건설된다. 프로젝트가 진행되는 부지만 27㎢로 서울 여의도 면적(2.9㎢)의 9배에 달한다. 사용되는 패널만 274만장에 이른다. 2030년 준공되면 세계 최고 수준인 카타르의 1인당 전력 사용량을 고려해도 75만 가구에 전력을 공급할 수 있다.

삼성물산은 태양광 발전 설계부터 시공까지 전 과정을 단독 수행할 예정이다. 태양 추적식 트래커를 적용해 발전량을 최대화하고 중동 사막의 고온 환경에서도 문제없이 작동할 수 있는 인버터를 설치해 발전 효율을 최대화할 계획이다.

듀칸 태양광 발전은 신재생 에너지를 중심으로 에너지 전환을 가속화하는 '카타르 국가 비전 2030'을 실현하는 핵심 프로젝트다. 지난해 프로젝트 계획 공개 후 올해 초부터 입찰을 진행해왔다. 삼성물산은 기존 태양광 프로젝트를 성공적으로 수행한 신뢰를 바탕으로 최적의 제안을 통해 최종적으로 계약을 따냈다.

삼성물산은 카타르 라스라판과 메사이드 지역에서 총 875㎿ 발전 용량 태양광 발전을 성공적으로 수행한 경험이 있다. 이번 듀칸 프로젝트를 포함해 카타르 전체 태양광 발전 용량의 80% 가량을 단독 수행하는 기록을 보유하게 됐다.

삼성물산은 현재 카타르를 비롯해 괌 등에서 대규모 태양광 발전 프로젝트를 수행 중이다. 호주와 일본 등 글로벌 시장에서 다수 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 사업 개발과 수행에 참여하면서 신재생 분야에서 입지를 확고하게 다져가고 있다.





김성준 삼성물산 ES영업본부장(부사장)은 "태양광 발전 프로젝트를 비롯해 카타르에서 다수 프로젝트를 수행하면서 쌓아온 신뢰를 바탕으로, 신재생에너지 EPC 분야에서의 리더십을 더욱 강화하게 됐다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

