경찰, 3명 살해한 '관악구 칼부림' 피의자 신상 공개…41세 김동원

"공공 이익 위해 필요"

피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 살해한 혐의를 받는 피의자의 신상 정보가 공개됐다.

서울경찰청

서울경찰청은 16일 '신상정보공개 심의위원회'를 개최하고 피의자 41세 김동원씨의 신원을 공개하기로 결정했다고 밝혔다. 경찰은 "피해의 중대성, 범행의 잔인성이 인정되고 범행 증거도 충분하며 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단했다"고 설명했다.

김씨 역시 공개 결정에 이의가 없다는 의사를 표했다. 신상 정보는 이날부터 30일간 서울경찰청 홈페이지에 공개된다.





앞서 김씨는 지난 3일 오전 본인이 운영하는 서울 관악구 조원동에 있는 한 프랜차이즈 피자가게에서 흉기를 휘둘러 프랜차이즈 본사 임원 1명과 인테리어 업자 2명을 살해한 혐의를 받는다. 김씨는 범행 당시 스스로 목숨을 끊으려 했으나 상처를 입어 병원에서 치료를 받고 지난 10일 경찰에 체포됐다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

