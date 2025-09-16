시민 퇴근길 찾은 박승원 광명시장, 즉석에서 민원 해결 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광명사거리에서 시민 100여명과 대화

"시민 의견 반영해 더 나은 도시 만들 것"

박승원 경기도 광명시장이 퇴근길 시민을 찾아 나서 현장에서 소통하며 민원 해결사 역할을 해 눈길을 끌었다.

박 시장은 15일 오후 6시 30분 지하철7호선 광명사거리역 쉼터에서 '찾아가는 시민과의 대화-퇴근길에 만나요!' 행사를 갖고 퇴근길 시민 100여 명과 소통했다.

박승원 광명시장이 15일 저녁 지하철7호선 광명사거리역 쉼터에서 퇴근길 시민들과 만나 지역 주민들과 소통하고 있다. 광명시 제공

AD

이번 행사는 평일 낮에 진행한 기존 '시민과의 대화'에 참석하기 어려웠던 직장인과 학생, 청년 등 다양한 시민들의 의견을 듣기 위해 마련됐다.

현장에서는 교통 문제, 기반 시설 확충, 재개발 공사로 인한 피해 등 다양한 민원이 제기됐다. 이 자리에서 "아파트 앞 정류장을 스마트 정류장으로 교체하면 좋겠다"는 지역 주민의 의견을 듣고 관련 부서에 확인 후 "설치 조건이 충분하니 바로 추진하겠다"고 답했다.

이 자리에서 시민들은 정화조 청소 개선, 재개발단지 주민의 횡단보도 설치, 옛 광명3동 청사 내 공유부엌 설치, 교통 대책 마련, 도로포장, 침수 방지 대책 강화 등 다양한 민원을 건의했으며, 박 시장은 부서와 법적, 행정적 검토 후 조치하겠다고 답했다.

박 시장은 "교통, 주거, 환경, 복지 등 생활과 밀접한 분야에서 나온 의견을 꼼꼼히 살펴 시정에 반영하고 시민 불편 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.





AD

박 시장은 이날 행사를 시작으로 ▲철산상업지구 원형광장(26일) ▲무의공 만남의광장(29일) ▲한내천 원형광장(10월 13일) 등에서 '찾아가는 시민과의 대화'를 이어갈 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>