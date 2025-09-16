시민 퇴근길 찾은 박승원 광명시장, 즉석에서 민원 해결 눈길

광명사거리에서 시민 100여명과 대화
"시민 의견 반영해 더 나은 도시 만들 것"
박승원 경기도 광명시장이 퇴근길 시민을 찾아 나서 현장에서 소통하며 민원 해결사 역할을 해 눈길을 끌었다.
박 시장은 15일 오후 6시 30분 지하철7호선 광명사거리역 쉼터에서 '찾아가는 시민과의 대화-퇴근길에 만나요!' 행사를 갖고 퇴근길 시민 100여 명과 소통했다.
이번 행사는 평일 낮에 진행한 기존 '시민과의 대화'에 참석하기 어려웠던 직장인과 학생, 청년 등 다양한 시민들의 의견을 듣기 위해 마련됐다.
현장에서는 교통 문제, 기반 시설 확충, 재개발 공사로 인한 피해 등 다양한 민원이 제기됐다. 이 자리에서 "아파트 앞 정류장을 스마트 정류장으로 교체하면 좋겠다"는 지역 주민의 의견을 듣고 관련 부서에 확인 후 "설치 조건이 충분하니 바로 추진하겠다"고 답했다.
이 자리에서 시민들은 정화조 청소 개선, 재개발단지 주민의 횡단보도 설치, 옛 광명3동 청사 내 공유부엌 설치, 교통 대책 마련, 도로포장, 침수 방지 대책 강화 등 다양한 민원을 건의했으며, 박 시장은 부서와 법적, 행정적 검토 후 조치하겠다고 답했다.
박 시장은 "교통, 주거, 환경, 복지 등 생활과 밀접한 분야에서 나온 의견을 꼼꼼히 살펴 시정에 반영하고 시민 불편 해소에 최선을 다하겠다"고 말했다.
박 시장은 이날 행사를 시작으로 ▲철산상업지구 원형광장(26일) ▲무의공 만남의광장(29일) ▲한내천 원형광장(10월 13일) 등에서 '찾아가는 시민과의 대화'를 이어갈 예정이다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
