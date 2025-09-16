iM증권, 2025년 하반기 신입사원 공개채용 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월30일까지 iM증권 채용 홈페이지에서 접수

iM증권이 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 실시한다고 16일 밝혔다.

채용 분야는 경영전략(재무회계·경영), 영업지원(해외주식·마케팅·Digital 서비스 기획/운영), IT, 리스크, Retail영업(서울·대구·울산·부산) 등 5개 분야이며 총 선발 인원은 00명이다.

4년제 대학 졸업 예정자(2026년 3월 이내) 및 기졸업자 이거나 이와 동등한 수준의 역량을 보유한 자 가운데 2026년 1월부터 근무가 가능한 자는 누구든지 지원할 수 있다.

금융 관련 자격증 소지자와 금융기관 인턴 등 금융기관 근무 경험자는 우대한다.

지원서는 iM증권 채용 홈페이지를 통해 9월 30일까지 접수한다. 서류 전형을 시작으로 AI역량검사 및 1·2차 면접, 약 5주간의 인턴 활동 및 최종면접이 진행된다.

최종 합격자는 2개월간의 수습기간을 거친 뒤 정규직으로 채용될 예정이다.

iM증권 관계자는 "회사의 지속적인 성장과 미래 비전을 실현하기 위해 이번 신입사원 채용을 진행하게 됐다"라며 "역량 있는 인재들의 많은 관심과 지원을 바란다"라고 밝혔다.





신입사원 채용과 관련된 자세한 사항은 iM증권 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

