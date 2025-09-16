영등포구, ‘구민의 날’ 등 30주년 맞아 다채로운 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

열린음악회·명사특강·로봇대회 등 열려

서울 영등포구(구청장 최호권)는 ‘제30회 영등포 구민의 날’을 맞아 이달 15일부터 29일까지 구민이 함께 즐길 수 있는 다양한 기념행사와 특별 혜택을 마련했다고 16일 밝혔다.

지난해 구민의 날 기념식 행사 모습. 영등포구 제공.

이달 28일은 1946년 영등포구가 서울시에 편입된 날로, 구는 1996년부터 매년 기념행사를 이어오고 있다. 특히 올해는 30주년을 맞아 한층 다채롭고 풍성한 프로그램이 준비됐다.

대표 행사로는 16일 오후 7시 30분 여의도 KBS홀에서 열리는 ‘구민의 날 30주년 기념 KBS 열린음악회(영등포구 편)’가 있다. 해당 공연은 올 11월 9일 방영될 예정이다. 이어 24일에는 영등포 아트홀에서 ‘구민의 날 기념식’이 열리며, AI로 본 영등포의 미래 영상 상영, 민선 8기 3주년 성과 영상, 구민 헌장 낭독, 명예구청장 위촉, 구민상 시상, 구민의 날 노래 재창 등이 진행된다.

신규 프로그램도 눈길을 끈다. 이달 27일에는 세계적 로봇공학자인 데니스 홍 교수가 참여하는 ‘제1회 영등포 로봇경연대회’가 열린다. 관내 초등학교 4~6학년 학생 200명이 사회문제 해결을 주제로 제작한 로봇을 선보이며, 데니스 홍 교수가 직접 현장에서 코칭을 맡는다. 구는 이 대회를 대표 과학경연으로 발전시켜 미래 혁신 인재 양성에 나설 계획이다.

이외에도 정재승 교수 명사특강(9월 20일 신길 책마루 문화센터), 영등포 볼런티어 오케스트라 찾아가는 음악회(9월 22일), 여의도 서울세계불꽃축제(9월 27일), 안양천 힐링 걷기 대회(9월 28일) 등 세대와 계층을 아우르는 풍성한 프로그램이 이어진다.

구민 혜택도 준비됐다. 주렁주렁 동물원 영등포점 입장권 50% 할인, 영등포 사랑상품권 93억원 발행, 영등포땡겨요 상품권 51억원 확대 발행, 전통시장 경품 이벤트 등이 운영된다. 상세 내용은 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판, 또는 영등포 소식지 9월호를 통해 확인할 수 있다.





최호권 영등포구청장은 “지난 30년간 구민과 함께 걸어온 발자취를 밑거름 삼아 다가올 미래도 구민과 소통하며 더 큰 도약을 준비하겠다”며 “30년의 성장을 돌아보며, ‘영등포 대전환 시대’를 구민과 함께 그려가겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

