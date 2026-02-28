본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

트럼프 이란 공격 막아선 美 장군들…작전 유효성 논란[시사쇼]

이현우기자

입력2026.02.28 08:30

시계아이콘03분 15초 소요
언어변환 뉴스듣기

미군 수뇌부, 탄약부족 등 우려
돌파구 좀처럼 안 나오는 핵협상





■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'

■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트

■ 연출 : 이미리 PD

■ 출연 : 이현우 기자


미군 주요 수뇌부가 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공격 구상에 반대 의견을 냈다는 소식이 화제가 되고 있다. 이란과 교전이 장기화되면 미군도 탄약부족 등 작전 어려움이 클 것이란 분석이다. 미국과 이란의 핵협상은 좀처럼 돌파구를 찾지 못하는 가운데 트럼프 대통령이 이란 작전 어려움에도 실제 군사공격을 실행할 지 여부에 전세계의 이목이 집중되고 있다.

美 합참의장도 이란 공격 반대…트럼프는 강하게 반박
트럼프 이란 공격 막아선 美 장군들…작전 유효성 논란[시사쇼] 로이터연합뉴스
AD

최근 댄 케인 합참의장이 이란 공습에 반대 입장을 표명했다는 보도가 나오면서 파장이 커지고 있다. 케인 합참의장은 앞서 베네수엘라 마두로 대통령 체포 작전을 총지휘한 인물로, 트럼프 대통령은 물론 공화당과 백악관 내에서도 발언권이 강한 것으로 알려져 있다.


해당 보도가 나오자 트럼프 대통령은 즉각 자신의 사화괸계망서비스(SNS)에 글을 올려 '가짜 뉴스'라며 강하게 반발했다. 그러나 이처럼 흥분한 반응 자체가 합참의장의 반대 의견이 트럼프 대통령에게도 상당한 영향을 미쳤음을 보여준다는 해석이 나오고 있다.


미 국방부 내에서 이란 공습에 대한 반대 의견은 케인 합참의장만의 것이 아니다. 여러 장성들이 이란 공습 작전의 어려움을 꾸준히 제기해 온 것으로 전해졌다. 반대의 핵심 논거는 이란이 베네수엘라와는 차원이 다른 나라라는 점이다. 만약 이란에 대한 군사 작전에 돌입할 경우 미국도 막대한 양의 미사일을 발사해야 하는데, 이는 미국의 자체 방어 체계에 쓰일 탄약 비축량을 급격히 고갈시킬 수 있다는 우려가 제기됐다.


실제로 미국은 우크라이나 전쟁이 4년 이상 지속되고 이스라엘·하마스 교전까지 이어지면서 양쪽에 상당한 양의 미사일을 지원해 왔다. 이 과정에서 탄약 수가 이미 크게 줄어든 상태다. 이런 상황에서 이란 공격까지 감행하면 미국 국내 수요마저 부족해질 수 있다는 지적이다. 미 군부가 트럼프 대통령에게 이란을 베네수엘라처럼 단순하게 생각해서는 안 된다는 점을 강조하기 위해 반대 입장을 표명한 것이라는 해석도 나온다.

이란 공격 성공해도…친미정권 수립 어려워
트럼프 이란 공격 막아선 美 장군들…작전 유효성 논란[시사쇼] AP연합뉴스

이란 공격 반대론의 또 다른 축은 전후 처리의 불확실성이다. 미국 민주당은 물론 공화당 내 반대론자들도 꾸준히 이 문제를 제기해 왔다. 설령 군사 공습으로 현 이란 정권을 무너뜨린다 해도 그 다음에 등장하는 정권이 친미 성향일 것이라는 보장이 없다는 것이다.


현재 이란에서 이어지고 있는 반정부 시위대 역시 현 정권을 전복하고 집권을 목표로 하는 정치 세력이라고 보기는 어렵다. 대부분의 시위는 민생고 해결을 요구하는 상인들의 불만에서 비롯된 것으로, 국가 전복까지 지향하지는 않는다는 분석이다. 이란의 신정 정권 체제는 47년 동안 이어져 왔으며, 그 과정에서 정권 반대 세력을 대규모로 숙청해 왔다. 이에 따라 사실상 야권 세력이 전무한 상태다. 팔레비 왕조의 생존자인 레자 팔레비 왕자가 미국에서 활동하고 있지만, 이란을 떠난 지 너무 오래돼 국내 정치 기반이 전혀 없다는 평가다.


오히려 현 신정 정권이 무너질 경우, 지금까지 이를 무력으로 수호해 온 혁명수비대 등 군벌 세력이 이란 정권을 장악할 수 있다는 우려도 나온다. 미국 입장에서는 현재보다 상황이 더 나빠질 수도 있는 것이다.


그럼에도 트럼프 대통령이 이란 공격 옵션을 포기하지 않는 배경에는 복합적인 요인이 작용하고 있다. 우선 베네수엘라 마두로 대통령 체포 작전이 완벽하게 성공한 이후, 트럼프 대통령이 이란 문제도 비슷하게 해결할 수 있다는 과도한 자신감을 갖게 됐다는 분석이다. 트럼프 대통령은 바이든 행정부가 이란 문제에서 완전히 실패했지만 자신은 외교적 방법이 실패하더라도 군사적으로 이란을 무너뜨리고 핵 포기와 민주화를 이끌어낼 수 있다고 공언해 왔다.


정치적 배경도 작용하고 있다. 트럼프 행정부가 강하게 드라이브를 걸어온 관세 정책이 대법원에서 위법 판결을 받으면서 내세울 만한 성과가 대외 정책으로 좁혀진 상황이다. 11월 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령으로서는 자신의 정치적 입지와 핵심 지지층을 의식하지 않을 수 없다. 미국 내 유대계 인사들은 이란 문제가 이스라엘 안보와 직결돼 있다며 이란에 대한 강경책을 강력히 요구해 왔고, 이스라엘 정부도 같은 입장이다. 트럼프 대통령의 주요 지지 기반인 미국 우파들에게도 이란 민주화 문제는 중요한 사안으로 작용하고 있다. 이미 강경 발언을 쏟아낸 상황에서 뒤로 물러서면 지지층의 이탈과 역공을 자초할 수 있다는 정치적 계산이 결국 트럼프 대통령을 강경책의 코너로 몰았다는 해석이 나온다.

美 단계적 공격 가능성 제기…호르무즈 해협 봉쇄 우려
트럼프 이란 공격 막아선 美 장군들…작전 유효성 논란[시사쇼] AP연합뉴스


현재 미국의 군사적 준비는 거의 마무리 단계에 이른 것으로 전해졌다. 미국 정부는 이미 중동 지역 여행객과 공관 주재원들에게 대피령을 내린 상태다. 미국이 파견한 두 번째 항공모함은 지중해에 진입해 크레타 섬에 도착했으며, 조만간 이스라엘 해안으로 이동해 이란 공습 작전에 투입될 것으로 예상된다. 이스라엘 공군 기지에는 이미 미군 전투기 150대에서 200대가 집결했다는 보도도 나왔다. 트럼프 대통령이 최종 결정만 내리면 즉각 공습이 시작될 수 있는 상황이라는 분석이다.


다만 이란이 베네수엘라처럼 공습만으로 항복할 나라가 아닌 만큼, 미군의 공격은 전격적인 형태보다는 단계적으로 전개될 가능성이 높다는 전망이 나온다. 이른바 '코피 작전' 시나리오다. 우선 제한적인 공습을 가한 뒤 상대가 피해에 놀라 협상 테이블로 나오게 유도하고, 협상이 결렬되면 다시 공격을 가하는 방식을 반복해 원하는 협상 결과를 이끌어내는 전략이다.


그러나 이 전략이 실제로 효과를 거둘지는 미지수다. 미국과 이란 사이의 핵 포기 입장 차가 너무 크기 때문이다. 미국은 이란이 우라늄 농축을 완전히 중단하고, 지금까지 농축한 우라늄을 국제원자력기구(IAEA)에 전량 제출할 것을 요구하고 있다. 반면 이란은 보유 우라늄의 절반만 반출하겠다는 입장을 고수하면서 나머지 절반은 제출할 수 없다고 버티고 있다. 이란은 대신 IAEA 감시 하에 60% 농축 우라늄을 20% 농도까지 낮추겠다고 제안했으나, 미국은 이를 받아들일 수 없다는 입장이다. 양측의 주장이 평행선을 달리는 한 협상 타결은 요원하다는 우려가 나온다.


지금 뜨는 뉴스

AD

미국이 실제로 이란에 대한 군사 공격을 시작할 경우 가장 우려되는 시나리오는 호르무즈 해협 봉쇄다. 호르무즈 해협은 전 세계 물동량의 20% 이상이 지나가는 핵심 해상 물류 통로로, 이란이 이를 봉쇄할 경우 수에즈 운하 등 중동 일대 주요 해상 항로가 함께 마비될 수 있다. 전쟁이 장기화되면 미국과 이란 양국만의 문제가 아니라 전 세계 물류에 심각한 동맥 경화가 발생할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 이는 한국 경제에도 직접적인 영향을 미칠 수 있는 사안인 만큼, 국내 당국도 이 상황을 예의주시하고 있는 것으로 알려졌다.


트럼프 이란 공격 막아선 美 장군들…작전 유효성 논란[시사쇼]



이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기