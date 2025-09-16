[특징주]와이랩, 디즈니 네이버웹툰 지분 2% 인수에 협업까지…2대주주 부각↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

와이랩이 강세다. 디즈니와 네이버웹툰이 새로운 만화 플랫폼을 만든다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

16일 오전 9시24분 기준 와이랩은 전일 대비 9.06% 상승한 5540원에 거래되고 있다.

업계에 따르면 네이버웹툰의 미국 본사인 웹툰 엔터는 15일(현지시간) 디즈니와 새 디지털 만화 플랫폼 개발을 위한 비구속적 조건 합의서를 체결했다고 밝혔다. 이 플랫폼은 마블과 스타워즈, 디즈니, 픽사, 20세기 스튜디오 지식재산(IP)을 활용한 만화 약 3만5000편을 디지털로 즐길 수 있는 공간이다.

이 가운데 일부는 세로 스크롤 방식 웹툰으로, 일부는 기존 만화책 형식을 디지털화하는 형태로 서비스한다. 웹툰 엔터가 개발과 운영을 맡으며 네이버웹툰이 북미에서 발굴한 오리지널 웹툰도 일부 제공한다.

디즈니+ 회원이라면 누구나 추가 비용 없이 만화 플랫폼을 이용할 수 있으며 글로벌 서비스도 목표로 하고 있다.

플랫폼 개발 협력을 위해 디즈니는 웹툰 엔터의 지분 2%를 인수하기로 했다. 이 같은 소식이 알려지면서 웹툰 엔터 주가가 55% 뛰기도 했다.





한편 네이버웹툰은 와이랩의 지분 9.28%를 보유한 2대주주다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

