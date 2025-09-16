한온시스템, 친환경 전동컴프레서 누적 생산 100만대 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포르투갈 공장에서 유럽 완성차에 공급

한온시스템이 천연 냉매 'R744'를 활용한 전동 컴프레서 누적 생산량이 100만대를 돌파했다고 16일 밝혔다. 지난해 1월 50만대 생산 달성 이후 약 1년 반 만에 거둔 성과로 친환경 전동컴프레서 시장에서 한온시스템의 기술력과 경쟁력을 알렸다는 평가다.

한온시스템은 차량용 컴프레서 전용 공장인 포르투갈 팔멜라 공장에서 'R744' 전동컴프레서를 생산하고 있으며, 이 부품을 독일 폭스바겐그룹의 전기차 전용 'MEB 플랫폼'에 공급하고 있다. 최근 유럽 내 전기차 시장의 성장에 힘입어 R744 컴프레서 수요도 크게 증가하고 있다.

한온시스템 R744 전동컴프레서. 한온시스템 제공

R744는 이산화탄소(CO₂)로 잘 알려진 천연 냉매다. 지구 온난화 지수(GWP)가 1에 불과해 기존 냉매를 대체하는 친환경 냉매로 각광받고 있다. 전동컴프레서는 전기차 히트펌프 시스템의 핵심 부품이다. 실내 쾌적성을 제공하고 차량 성능을 최적화하는 데 중요한 역할을 한다.

R744 전동컴프레서는 전기차의 환경 영향을 최소화하는 동시에, 추운 기후 조건에서 발생하는 주행 거리 감소 문제를 완화한다. 동시에 강화되는 환경 규제에 부합하면서 전 세계 전기차 보급 확대에도 기여하고 있다.

업계 최초로 천연 냉매 R744 전동컴프레서를 개발한 한온시스템은 냉매를 활용한 열 관리 솔루션 분야에서 오랜 전문성을 축적해 왔다.

이수일 한온시스템대표이사는"이번 100만대 생산 돌파는 그룹 내 시너지를 바탕으로 친환경 기술 리더십을 강화한 결과"라며 "지속가능한 미래를 향한 우리의 의지를 보여주는 중요한 이정표"라고 밝혔다.





한온시스템은 포르투갈 팔멜라 공장에서 1988년 기계식 컴프레서 생산을 시작으로 2009년 첫 전동컴프레서를 출시했다. 2018년에는 늘어나는 글로벌 수요에 맞춰 약 1만평 규모의 2층 건물을 증축해 2019년부터 대량 생산 체제를 갖췄다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

